Vingt centenaires vivant dans la même résidence ont été honorés

Les invités leur ont chanté Bonne Fête et se sont mêlés à eux. Ceux-ci ont aussi reçu des certificats de félicitation du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et même... de la reine Elizabeth II.

Les 13 femmes et les sept hommes étaient entourés d'amis, de proches et de dignitaires.

Sadie Wohl, qui a eu 103 ans tout récemment, opinait du bonnet.

«Il faut mener une bonne vie, une vie honnête, a-t-elle souligné. On doit être une bonne personne et vivre naturellement.»

La majorité d'entre eux ont perdu des proches et des amis en chemin.

Cela n'empêche pas Donald Brown, âgé de 101 ans, de continuer à raconter des blagues. Il veut toujours rester actif et faire de nouvelles rencontres.

«Ce que je préfère avant tout est d'aller à la réception et de demander quand commencent les cours d'exercices», a mentionné cet ancien professeur de littérature.

Actuellement, seulement 0,02% de la population québécoise atteint l'âge de 100 ans.

Selon la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau, ce pourcentage pourrait bien monter au cours des prochaines années puisque de plus en plus de personnes âgées vivent plus longtemps et demeurent en santé.

Elle a indiqué que le gouvernement tentait de s'y préparer en finançant des résidences pour personnes âgées afin de permettre aux gens de vivre plus longtemps dans leur foyer.

«On doit commencer à penser qu'ils peuvent vivre de façon autonome, car ils sont en bonne forme pour l'âge qu'ils ont. Ils peuvent vous raconter des histoires extraordinaires. On doit être respectueux, mais on doit les considérer comme n'importe quel autre citoyen.»