Pas d'enlèvement de la neige pour éviter les nids-de-poule

Malgré les amoncellements de neige et la présence de glace sur certains trottoirs, la Ville de Montréal a décidé de ne pas procéder à une opération d'enlèvement de la neige. « Un chargement de la neige ne sera pas décrété. La quantité de neige tombée ne le justifie pas », confirme Jean-François Parenteau, élu responsable du déneigement à la Ville.

Les fortes variations de la température connues ces derniers jours ont de plus rendu l'opération trop risquée.

« Si on arrive avec une gratte, on risque d'arracher la chaussée. Il y a eu tellement de gel-dégel que c'est difficile à enlever. On aurait endommagé le pavage et, dès cette fin de semaine, on aurait eu plus de nids-de-poule. »

La chaussée est en effet gonflée actuellement en raison de l'eau s'étant infiltrée dans le sol et ayant gelé. Utiliser de la machinerie pour enlever le couvert de glace risquerait d'endommager l'asphalte.

Montréal mise plutôt sur le réchauffement attendu en fin de semaine. Les prévisions météorologiques prévoient que les températures devraient se maintenir au-dessus du point de congélation aujourd'hui et demain. « Lundi, il ne devrait pas rester beaucoup de choses », anticipe M. Parenteau.

En attendant, la Ville dit avoir procédé à plusieurs épandages d'abrasifs pour rendre les trottoirs moins glissants, mais que les fortes variations de température compliquent ce travail. « Quand tu reçois 30 cm de neige, c'est long à enlever, mais ce que tu dois faire est clair. Là, la température monte et descend, alors il faut constamment changer les mélanges d'abrasifs », poursuit M. Parenteau.

« Si on demandait aux citoyens si on doit tout enlever, tout le monde dirait oui. Mais il faut regarder les dommages et les coûts, c'est une question de gestion », dit M. Parenteau.

En effet, une opération d'enlèvement de la neige coûte en moyenne 1 million par arrondissement. Déjà, l'hiver s'annonce coûteux. Depuis l'arrivée de la neige, la Ville de Montréal a procédé à quatre opérations d'enlèvement de la neige. Le budget neige de 160 millions permet d'en réaliser cinq par hiver. On croise donc les doigts à la Ville pour que les précipitations ne soient pas trop importantes au cours des deux prochains mois.

Malgré la présence de glace sur les trottoirs, les hôpitaux ne rapportent pas une hausse du nombre de blessures. Urgences-santé indique toutefois que ses ambulanciers doivent parfois déglacer l'entrée de résidences où ils sont appelés avant de transporter les patients.