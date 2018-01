Le budget de Terrebonne présenté aux citoyens avant son adoption

Les contribuables sont invités à participer demain soir à une séance d'information à la salle du conseil municipal. Un portrait détaillé des six dernières années financières sera brossé et les choix pour 2018 seront expliqués. « Il s'agit d'un budget de transition, mais pour une fois, les citoyens sauront de quoi on parle. L'ouverture et la transparence, c'est important pour nous », souligne Nicolas Dufour, chef de cabinet du maire Plante.

Quelques éléments devraient permettre de voir l'empreinte de la nouvelle équipe politique, dont la mise en place d'un Bureau de l'intégrité, de l'éthique et de la protection des actifs. Une somme de 500 000 $ devrait y être consacrée dans le budget 2018.

Il s'agit d'une des promesses phares de l'Alliance démocratique de Terrebonne compte tenu du contexte politique controversé des dernières années. Rappelons que l'ancien maire Jean-Marc Robitaille a quitté ses fonctions à la fin de 2016 devant le mécontentement général dans la population, mise au fait d'une enquête policière concernant un système de partage de contrats publics. Ce système aurait été orchestré à l'hôtel de ville de Terrebonne. Aucune arrestation n'a toutefois eu lieu et aucune accusation n'a été portée jusqu'à présent.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE

Quant à la séance d'information budgétaire, il s'agit d'une première étape vers les changements que souhaite instaurer le maire Plante. En vue du budget de l'an prochain, la population sera invitée à faire des propositions concrètes.

Dans l'immédiat, l'exercice permettra d'expliquer le contexte dans lequel est placée la municipalité. Quelques semaines après son arrivée à l'hôtel de ville l'automne dernier, le maire Plante avait constaté un manque à gagner de 13,2 millions dans les finances, soit l'équivalent de 5 % du budget de fonctionnement annuel.

Malgré cette situation, Marc-André Plante s'est engagé à ce que la hausse des taxes foncières ne dépasse pas 1 %.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI), c'est-à-dire les emprunts nécessaires aux investissements dans des infrastructures, sera également présenté à la population. Selon Nicolas Dufour, c'était un « outil fourre-tout » sous l'ancienne administration. Le PTI sera un chantier important pour l'administration Plante.

L'ancien conseiller municipal montréalais Guillaume Lavoie - candidat défait à la tête de Projet Montréal, qui lui a préféré Valérie Plante - a été embauché pour travailler sur la présentation budgétaire de Terrebonne. Ses idées de réforme en matière de fiscalité et de gestion municipale rejoignent celles mises de l'avant par Marc-André Plante.

Les élus du conseil municipal seront appelés à voter le budget 2018 lors de la réunion mensuelle, lundi prochain. Compte tenu du changement à la tête de l'administration municipale à la suite du scrutin de novembre dernier, la loi accorde jusqu'au 31 janvier pour adopter le nouveau budget.