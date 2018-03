Affaire Yves Francoeur: l'enquête disciplinaire écartée

Martin Prud'homme, administrateur provisoire et chef par intérim du Service de police de la Ville de Montréal, n'a pas l'intention de demander la tenue d'une enquête administrative de nature disciplinaire sur le président de la Fraternité des policiers et policières, Yves Francoeur, comme le demande l'ancien ministre Raymond Bachand.

En avril dernier, M. Francoeur avait lancé une véritable bombe à l'émission de Paul Arcand au 98,5 FM en affirmant qu'en 2012, un membre actuel et un ancien membre du caucus libéral au Québec étaient ressortis dans une enquête d'envergure avec écoute électronique et filature, qu'ils étaient soupçonnés de fraude et de trafic d'influence et que le tout avait été bloqué en haut lieu.

Cet automne, M. Francoeur a rencontré les enquêteurs de l'équipe mixte chargée de faire la lumière sur les allégations qui touchent le SPVM et rempli une déposition de huit pages. Mais après avoir enquêté et rencontré 60 témoins, les enquêteurs ont conclu mardi que les propos du chef syndical étaient non fondés.

Depuis, des voix s'élèvent pour réclamer minimalement des excuses du chef syndical, sa démission ou la tenue d'une enquête disciplinaire.

«Non», dit le nouveau chef intérimaire du SPVM, Martin Prud'homme, au sujet d'une enquête disciplinaire. «Comme chef de police et représentant du SPVM, je ne peux pas être contre les gens qui dénoncent. Ce serait d'aller contre mon discours, que ce soit lui ou un autre, que d'empêcher des gens de dénoncer des situations. Cela fait partie de notre travail de policier. Quotidiennement, nous prenons des informations pour lesquelles on ouvre des dossiers», a décrit M. Prud'homme, mercredi, en entrevue avec La Presse, dans le cadre d'une tournée des médias écrits pour sa première sortie publique depuis son arrivée à la tête du SPVM, le 6 décembre dernier.

Martin Prud'homme croit plutôt que le problème, c'est le contrôle de l'information. La déposition écrite de M. Francoeur s'est retrouvée dans les médias, tout comme les noms du ministre Jean-Marc Fournier, de son ancien collègue, Raymond Bachand, et de l'actuel chef de la police de la Ville de Québec, Robert Pigeon.

«Souvent, c'est lorsqu'on touche à des personnalités publiques ou des gens qui ont un statut particulier qu'on se retrouve dans une situation où l'information est rendue publique», a dit M. Prud'homme.

«Ça vient compliquer notre travail. On n'a même pas commencé notre enquête que les témoins peuvent être contaminés avant même que l'on puisse les rencontrer.»

«On n'a pas l'intention de commencer à enquêter des journalistes ou la personne qui a fait la fuite, mais j'apprécierais que les médias ne publient pas ce genre d'information, ça nous rend la tâche vraiment difficile. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va le revivre», ajoute le chef intérimaire du SPVM.

D'autres remous à Québec

L'affaire a continué de susciter des remous, alors que M. Francoeur a de nouveau été visé par les critiques du gouvernement Couillard.

Le ministre Pierre Moreau juge la crédibilité du président de la Fraternité des policiers de Montréal «grandement entachée». Il croit qu'il s'expose à des poursuites.

«Je pense que sa responsabilité civile est engagée», a déclaré M. Moreau à son arrivée à une réunion du Conseil des ministres, mercredi.

Le ministre réclame au «minimum» des excuses de la part de M. Francoeur.

«Les policiers connaissent très bien le fait que nous vivons dans une situation de droit et ils ne peuvent pas avoir un comportement qui est aussi, je dirais, répréhensible.»

Son collègue Robert Poëti, un ancien policier, a également critiqué la conduite du leader syndical. À l'évidence, a-t-il constaté, les propos qu'il a tenus au printemps «étaient faux».

«Compte tenu de l'enquête, à ce stade-ci, je pense qu'il devrait une fois pour toutes dire exactement ce qui en est et fermer le dossier, a-t-il indiqué. C'est juste malheureux pour les gens qui sont nommés.»