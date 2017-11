Comité exécutif de Montréal: «On brise avec la tradition», dit Valérie Plante

Tel qu'annoncé, le comité exécutif dévoilé ce matin est paritaire, comptant six femmes et sept hommes. Viendront s'ajouter cinq conseillers associés, trois femmes et deux hommes. D'autres membres associés pourraient s'ajouter «selon les besoins», a dit Valérie Plante, trois sièges étant encore disponibles. Des élus de l'opposition ont été approchés, mais un seul a accepté, Jean-François Parenteau, qui siègera comme indépendant. «Il y a de gens qui voulaient plus et ce n'était pas possible», a précisé la nouvelle mairesse.

Valérie Plante a reconnu que sa garde rapprochée manquait de diversité culturelle, une lacune qui reflète le manque de minorités au sein de l'ensemble des élus, a-t-elle estimé.

En plus de présider le comité exécutif, Benoit Dorais prendra en charge les finances, les ressources humaines et les affaires juridiques. Magda Popeanu et Eric Alan Caldwell seront vice-présidents du comité exécutif.

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, fera son entrée au comité exécutif, en tant que responsable de l'environnement et des grands parcs.

Valérie Plante elle-même s'occupera tout particulièrement des enjeux touchant le centre-ville (dont elle est la mairesse), du mont Royal, ainsi que des relations internationales.

Dans une adresse à ses collègues, Benoit Dorais leur a rappelé que les attentes envers leur administration étaient élevées. «Les Montréalais nous ont fait confiance et nous devons livrer la marchandise», a-t-il dit.

Celui-ci a dit vouloir changer le fonctionnement du groupe. Pour piloter leurs dossiers, les élus travailleront en trios, selon une «logique organique». «Nous allons briser les silos dès le début, dès les orientations politiques», a-t-il dit.