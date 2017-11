Vrai changement pour Montréal suspend ses activités politiques

La formation fondée il y a quatre ans par Mélanie Joly a été victime dimanche du face-à-face entre Projet Montréal et Équipe Coderre. Aucun de ses 20 candidats n'a été élu, la majorité ayant terminé troisième.

Devant ce résultat, l'actuelle cheffe, Justine McIntyre, a annoncé ce matin qu'elle mettait en veilleuse la formation. «Le Vrai changement pour Montréal demeurera en tant que structure de parti, mais n'aura pas d'activités politiques à court ou à moyen terme», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Dans son message, Justine McIntyre défend la décision de sa formation de ne pas présenter de candidat à la mairie de Montréal. «N'ayant pas des candidats dans tous les districts, nous avons préféré mettre nos énergies et nos ressources dans les équipes locales dans quelques arrondissements ciblés. Ainsi, notre objectif visait non pas la mairie de Montréal, mais l'élection de conseillers locaux», poursuit Mme McIntyre.

Celle-ci reconnaît toutefois que ce choix aura été fatal. «Dans un système partisan comme celui de la Ville de Montréal, les efforts individuels et locaux sont rarement récompensés; l'attention des médias est portée vers la course à la mairie et les Montréalais sont par conséquent moins informés sur les choix alternatifs.»

Justine McIntyre salue Denis Coderre, qui quitte la scène municipale, estimant que la relance de Montréal, «c'est beaucoup grâce à son leadership». Félicitant Valérie Plante pour sa campagne, elle l'invite maintenant à «rendre le conseil municipal moins partisan, plus participatif et productif, pour le plus grand bien des Montréalais».

En 2013, Mélanie Joly avait terminé deuxième, derrière Denis Coderre. Trois de ses candidats avaient obtenu un siège au conseil municipal et le parti avait pris le contrôle d'un arrondissement, Île-Bizard-Sainte-Geneviève.