Québec prêt à étudier la ligne rose du métro

«Il ne faut pas s'interdire de penser le futur.» C'est par ces mots que le ministre Martin Coiteux a confirmé que son gouvernement étudierait l'aménagement d'une nouvelle ligne de métro rose... lorsque la nouvelle administration montréalaise lui soumettra un projet en bonne et due forme.

Deux jours après l'élection municipale, le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux a rencontré la nouvelle mairesse de Montréal Valérie Plante pendant un peu plus d'une heure ce matin. Les deux ont discuté abondamment de transport en commun.

Martin Coiteux a insisté sur le fait que deux projets majeurs étaient déjà en branle, soit le Réseau électrique métropolitain et le prolongement de ligne bleue vers Anjou. Et si des projets sont déjà sur la table, comme les prolongements des lignes jaune et orange, le ministre a ouvert la porte à «d'autres projets».

«Oui, il y a des projets qui existent, mais il peut y en avoir d'autres», a dit Martin Coiteux. Il a dit comprendre l'enjeu soulevé en campagne par Valérie Plante qui souhaite désengorger le réseau de métro. «Il faut trouver les meilleures solutions pour que plus de gens prennent le transport en commun.»

À ses côtés, Valérie Plante lui a enlevé un peu de pression en reconnaissant qu'il revenait à Montréal d'étoffer le projet de ligne rose.

Symboliquement, ce premier face-à-face à l'hôtel de ville entre Martin Coiteux et Valérie Plante a eu lieu au salon Jeanne-Mance, cofondatrice de Montréal, plutôt qu'au traditionnel lieu pour ces tête-à-tête, le salon Maisonneuve. Cette dernière salle n'était pas encore disponible, Denis Coderre occupant encore le bureau du maire jusqu'à la semaine prochaine.

L'ambiance entre les deux élus était nettement plus cordiale que lors de leur première rencontre publique, alors qu'ils s'étaient durement confrontés le printemps dernier sur la nouvelle loi sur les pouvoirs des municipalités qui a aboli les référendums municipaux.