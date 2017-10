Michel Brûlé se retire de la course à la mairie du Plateau

M. Brûlé a expliqué sa décision dans un message publié sur sa page Facebook.

Sept femmes l'accusaient d'inconduite sexuelle dans un reportage publié vendredi dans Le Journal de Montréal. Michel Brûlé a réfuté ces allégations «avec véhémence» dans son message Facebook.

L'éditeur déplore que «les médias et notre société n'accordent pas la présomption d'innocence» et qu'il soit «déjà jugé et condamné».

Une candidate du parti de Michel Brûlé se retire

Plus tôt hier, parce que «l'ambiance est devenue malsaine», Caroline Moreno, qui briguait le poste de conseillère d'arrondissement du district De Lorimier, à Montréal, a finalement décidé de ne pas se présenter aux élections municipales aux côtés de Michel Brûlé. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Mme Moreno a indiqué que «les allégations qui pèsent contre lui ont rendu la poursuite de cette course impossible», même si, a-t-elle précisé, M. Brûlé avait toujours été respectueux envers elle.

- Avec Louise Leduc