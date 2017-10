Jean Fortier renonce à la mairie de Montréal

Officiellement, Jean Fortier ne quitte pas la course à la mairie, faisant simplement «suspendre» sa campagne. Son nom apparaîtra ainsi sur les bulletins de vote le 5 novembre lorsque les électeurs se rendront aux urnes. Bien qu'il n'envisage plus de devenir maire, il espère ainsi que son colistier soit élu et qu'il puisse ainsi faire malgré tout son entrée à l'hôtel de ville.

En conférence de presse demain matin, il invitera les électeurs à voter pour Valérie Plante afin de défaire Denis Coderre le 5 novembre. Il ne s'agit pas d'une fusion entre Projet Montréal et Coalition Montréal, les deux partis demeurant indépendants.

En se retirant, Jean Fortier concède ainsi que sa candidature risquait de diviser le vote parmi les opposants à Denis Coderre, ce dont il se défendait en début de campagne. Le candidat avait connu un début de campagne difficile. Il avait notamment mal reçu la décision de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de l'exclure du débat des principaux candidats à la mairie, qui aura lieu jeudi soir. Son annonce de baisser les taxes de 10% avait suscité peu de réactions, alors qu'une telle promesse aurait dû attirer beaucoup l'attention sur sa campagne.

Ce n'est pas la première fois qu'il déclare forfait. En 2013, il avait annoncé se présenter avec Mélanie Joly sous la bannière de Vrai changement pour Montréal, pour se désister en bout de piste.