Coalition Montréal défend une candidate antiféministe

Dans un autre message, elle estime que le féminisme n'a pas contribué à améliorer le sort des femmes, puisque celles-ci sont aujourd'hui «moins heureuses, plus dépressives et s'absentent plus du travail».

Son compte Twitter affichait également plusieurs messages du genre, mais le profil qu'elle utilisait depuis plusieurs années a été effacé. Elle a ouvert un nouveau compte pour sa campagne électorale. Dans l'un des messages consultés par La Presse, elle qualifiait le féminisme de «maladie mentale».

Un «côté rugueux»

Disant ne pas appuyer les positions de sa candidate sur le féminisme, Coalition Montréal a néanmoins dit la soutenir. «Nous acceptons ses explications que, en tant que victime d'abus sexuels et de viol alors qu'elle était enfant, elle porte un lourd fardeau», a indiqué Marvin Rotrand, chef du parti.

La formation estime que sa candidate a évolué. «Son style non conventionnel et populiste plaît à plusieurs, et sa campagne connaît un bon succès. Nous avons observé une évolution dans sa façon de s'exprimer et la soutenons malgré son côté rugueux.»

Il n'a pas été possible de s'entretenir avec Mme Orchard. Son parti a fait parvenir un courriel : «Elle dit que tout le monde a un historique sur les réseaux sociaux et elle regrette toute remarque qu'elle pourrait avoir faite à la hâte ou sous le coup de la colère.»

Coalition Montréal dénonce une campagne pour salir sa candidate, montrant du doigt Projet Montréal. «C'est une campagne de bas étage alors que l'élection devrait être inspirante», dénonce Marvin Rotrand.