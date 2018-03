Pluie de dénonciations contre un chorégraphe vedette

Au cours des dernières semaines, une vingtaine de danseurs ont porté plainte à l'Union des artistes (UDA) contre le chorégraphe vedette Steve Bolton, qui travaille à la télé dans les émissions Les dieux de la danse et La voix ainsi que dans des comédies musicales à succès comme Mary Poppins . « Extrêmement inquiète » de la nature des allégations reçues, qui vont de la violence physique et psychologique aux conditions de travail intenables, l'UDA compte exercer une « vigie accrue » à son endroit. La Presse a obtenu une copie de 11 plaintes et a parlé à 18 danseurs qui affirment avoir souffert sous la coupe de Steve Bolton... ainsi qu'à d'autres, qui le défendent.

Nous avons parlé à plusieurs de ces danseurs qui ont connu Steve Bolton au début de leur carrière, entre 2006 et 2012, alors qu'il était à la tête de l'école 8 Count et qu'il dirigeait des troupes de danse. Tous soulignent son immense talent et reconnaissent sans hésiter l'apport majeur du chorégraphe dans leur carrière en danse. Cependant, témoignent-ils, le prix à payer a parfois été très élevé sur le plan psychologique.

Le metteur en scène Serge Postigo indique avoir rencontré Steve Bolton à trois reprises lors de ces deux productions pour mettre des choses au point. « J'ai effectivement été mis au courant de divers incidents, confirme le metteur en scène de Footloose et de Mary Poppins , Serge Postigo. Le lendemain d'une répétition, on m'a dit : "Serge, ça a été rough hier, Steve était très dur et disait des affaires." On m'a aussi dit qu'un enfant avait pleuré parce que Steve lui aurait dit que s'il n'arrêtait pas de courir partout, il ne serait pas dans la chorégraphie. »

« J'ai travaillé avec d'autres chorégraphes, certains très rigoureux. Mais dans son cas, ce n'est pas de la rigueur, c'est de la pression à la limite de l'abus de pouvoir. Et si tu ne fais pas ses quatre volontés, tu n'es plus là », raconte une autre danseuse qui a travaillé sur l'une de ses comédies musicales.

Sautes d'humeur, crises de colère, intimidation, ce jeune danseur décrit un climat de travail dérangeant. « Il y avait un numéro qui n'était pas encore terminé, qu'il changeait sans cesse. C'était difficile de le suivre. Une des danseuses a exprimé son incompréhension et il a commencé à lui crier : "Arrête de parler", à répétition, en haussant le ton. Elle s'est mise à pleurer et il lui a crié : "Vas-y, pleure !" Elle a fondu en larmes. Un des gars s'est interposé et Steve est parti fâché en plein milieu. La pire chose que tu peux faire dans ces cas-là, c'est d'intervenir, car ça veut dire que tu n'es pas du côté de Steve. »

Au cours des deux dernières semaines, La Presse a obtenu une copie du libellé de 11 de ces plaintes et a mené 18 entrevues avec des danseurs qui affirment avoir souffert sous la coupe de Steve Bolton, dont quatre avec des danseurs qui ont travaillé dans les deux dernières années dans les comédies musicales Footloose et Mary Poppins .

Lors d'une longue entrevue avec La Presse , Steve Bolton a décrié le processus mené par l'UDA, au cours duquel, estime-t-il, des danseurs ont été « harcelés et intimidés pour [le] dénoncer ». Il dit être victime d'une vendetta de la part de danseurs et chorégraphes concurrents et d'anciennes amoureuses. Il reconnaît cependant avoir été un chorégraphe exigeant et intense lors de sa carrière, mais a revu en profondeur ses méthodes pédagogiques après 2012. « Je ne suis plus la même personne », dit-il (voir onglet suivant).

« L'Union des artistes était extrêmement inquiète. On a rencontré les producteurs, puisque ce sont eux qui ont la responsabilité d'offrir un lieu de travail sain. On leur a dit : on pense que vous avez un travail à faire pour offrir un lieu exempt de toute forme de harcèlement », a dit la présidente de l'UDA, Sophie Prégent, en entrevue à La Presse . M me Prégent refuse de confirmer la nature et le nombre de plaintes reçues, « mais on en a eu beaucoup », dit-elle.

Ces allégations, qui sont rassemblées dans un document produit par l'UDA et obtenu par La Presse , constituent le résumé des faits énoncés dans une vingtaine de plaintes de danseurs visant le chorégraphe. L'UDA juge que les plaintes déposées contre l'homme sont si sérieuses qu'elle compte exercer une « vigie accrue sur tous les plateaux impliquant M. Bolton », indiquent Marie Fisette et Christine Fortin, respectivement au service des relations du travail et avocate à l'UDA, dans une lettre transmise aux artistes dénonciateurs et que La Presse a obtenue.

Violence physique et verbale lors des répétitions. Crises de colère. Attitude générale d'abus de pouvoir. Refus de donner des pauses aux danseurs ou de les laisser boire pendant les répétitions, qui sont tellement longues et intenses qu'elles entraînent souvent des blessures chez les danseurs. Contrats abusifs. Ce ne sont que certains des faits recensés par l'Union des artistes (UDA) sur le cas du chorégraphe vedette Steve Bolton, qui a notamment travaillé sur Les dieux de la danse et La voix , ainsi que sur les comédies musicales Footloose et Mary Poppins .

Les violentes engueulades étaient monnaie courante pour les danseurs de la troupe, souligne Janick Arseneau, une danseuse qui a travaillé avec Steve Bolton entre 2008 et 2015 et qui a entretenu une relation amoureuse intermittente avec lui pendant six ans. Un exemple ? Cette conversation téléphonique, où elle réclame un changement d'horaire. La conversation, qui date de 2015, a été enregistrée à l'insu de M. Bolton, alors qu'il n'était plus en couple avec M me Arseneau.

En répétition, alors qu'elle n'arrivait pas à exécuter un mouvement, Steve Bolton perd son sang-froid devant tout le monde. « Il a commencé par me rabaisser verbalement tout en me faisant refaire le même mouvement encore et encore. J'étais épuisée et je n'y arrivais plus. Il a pris ma hanche et a commencé à frapper dessus à répétition à coups de poings et de doigts en criant : "Sais-tu ce que c'est qu'une hanche ? Je t'ai dit de ne pas la mettre par terre ! Tu la sens, là ?" Je ne sentais plus ma jambe. Le lendemain, lorsque je lui ai montré le bleu qu'il m'avait fait, il m'a dit : "Good !" »

Marie-Ève Gingras est entrée à 12 ans dans l'une des troupes de danse de Steve Bolton. En 2012, la troupe dont faisait partie M me Gingras a participé à l'émission America's Best Dance Crew . « Ce fut une des pires expériences de ma vie », dit-elle en entrevue à La Presse .

En entrevue, Steve Bolton indique qu'il y a « un contexte » autour de cette conversation. « Si j'essaie d'aider quelqu'un, que la personne sabote tout cela, que ça m'arrive encore et ça me place dans une position très difficile, je me fâche, dit-il. Je suis loin d'être parfait. » Par l'entremise de son avocate, il qualifie M me Arseneau « d'ancienne amoureuse frustrée de la rupture ».

Trois personnes interrogées par La Presse ont été témoins de cet événement. « Ce fut un des moments les plus terrifiants de ma vie », dit une coéquipière de Mme Gingras.

Mme Gingras a été marquée par ses années passées aux côtés de Bolton. « Je me sentais souvent en danger et impuissante. Durant plusieurs années, même après avoir quitté, j'ai arrêté de m'entraîner puisque cela me causait une crise d'anxiété à chaque fois. »

Steve Bolton dit qu'il a bel et bien touché Mme Gingras pour lui montrer le mouvement, mais pas assez fort pour la blesser. « Les bleus ont été causés par le mouvement de danse, pas par moi. »

M. Bolton nous a soumis des courriels rédigés par Mme Gingras à la suite de cet événement, dans lesquels elle s'excuse d'avoir « exagéré » en racontant des ragots pour influencer ses coéquipiers. Les membres de l'équipe ont trop focalisé « sur le coach qui crie que sur les danseurs qui ne performent pas correctement. En rétrospective, on réalise que Steve avait raison », écrit-elle.

Avant même que M. Bolton ne le fasse, Mme Gingras nous avait elle-même envoyé ces courriels. Elle les commentait de la façon suivante : « Quand il était heureux, on l'était fois 1000. Mais quand il était fâché, on stressait fois 1000. Il avait le pouvoir de nous faire prendre tout le blâme, s'excuser et le remercier, même à des moments où on n'aurait pas dû. Je tenais beaucoup à lui. Sa joie était toujours plus importante pour moi que ma carrière et mon bien-être. »

« LA COLÈRE MONTE... »

La soeur aînée de Marie-Ève Gingras, Kim, a également fait partie pendant près de 10 ans de la troupe de danse de Steve Bolton. Elle a aussi entretenu une relation intime avec lui pendant deux ans. En 2013, Mme Gingras, qui a poursuivi sa carrière à Los Angeles avec de grands noms de la chanson pop, a coupé tous les ponts avec le chorégraphe. Steve Bolton et Kim Gingras ont d'ailleurs obtenu des postes de juge dans des émissions concurrentes de danse. Danser pour gagner sera diffusé à V en janvier qui vient, et Révolution à TVA, à l'automne suivant.