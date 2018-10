Laval: le PLQ résiste, sauf dans Sainte-Rose

Le candidat Christopher Skeete, de la CAQ, déloge ainsi le député Jean Habel qui n'a fait qu'un mandat sous la bannière du PLQ. M. Skeete obtient 2462 voix de majorité. Le Parti québécois doit se contenter d'une troisième place avec 14,4 % des votes exprimés, suivi de près par Québec solidaire qui reçoit un appui populaire de quelque 13,8 %.

Le nouveau député de Sainte-Rose est un homme d'affaires qui dirige une entreprise spécialisée en santé (notamment pour des prélèvements et des vaccins). Il étudie également à l'UQAM à la maîtrise en administration des affaires.

La circonscription voisine de Laval-des-Rapides a fait mentir sa réputation de circonscription baromètre puisque les électeurs n'y ont pas élu la candidate Christine Mitton de la nouvelle équipe gouvernementale de la CAQ.

Après un dépouillement enlevant tout le long de la soirée, qui a fait monter et descendre l'appui à Mme Mitton et Saul Polo, c'est ce dernier qui a remporté son pari avec seulement 326 votes (175 bureaux de scrutin sur 183) de plus que son adversaire caquiste.

Mme Mitton est une ancienne péquiste ayant travaillé auprès des chefs Jacques Parizeau et Bernard Landry et de l'ancienne ministre Louise Harel. Elle avait tenté de faire le saut en politique municipale, d'abord à Montréal en 2005 avec l'ancien maire Gérald Tremblay, puis à Laval l'automne dernier, avec le Parti Laval qui constitue l'opposition officielle à l'hôtel de ville.

La candidate de Québec solidaire, Graciela Mateo, s'est classée en troisième position (16,6 %) du vote), devant le Parti québécois (15,3 %).

Résister à la vague

Les libéraux gardent la main également sur les circonscriptions de Mille-Îles, Vimont, Chomedey et Fabre. Les députés Francine Charbonneau, Jean Rousselle, Guy Ouellette et Monique Sauvé ont eux aussi résisté à la vague caquiste. Ils ont toutefois bénéficié d'une avance moins confortable que lors de leur élection précédente.

Mme Charbonneau, qui est ministre sortante, responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation ainsi que responsable de Laval, est victorieuse. Elle devance son plus proche rival, le caquiste Mauro Barone, de 1206 voix. Mme Charbonneau est en poste depuis 2008.

Son collègue de Vimont, Jean Rousselle, reçoit un troisième mandat. Il a vu sa majorité de 9424 voix obtenue en 2014 se réduire à 670 voix hier soir. Il a été talonné par Michel Reeves, de la CAQ. Les candidates péquiste et solidaire ont reçu respectivement 12,3 % et 11,3 % d'appui populaire.

Ouellette s'accroche

Quant à Guy Ouellette, il a été réélu pour la cinquième fois dans Chomedey malgré la controverse des derniers jours ; M. Ouellette aurait coulé des informations concernant le gouvernement libéral à la CAQ en 2016.

La majorité de M. Ouellette a fondu à 7375 voix (178 bureaux de scrutin sur 182) comparativement au score de près de 26 000 voix de majorité obtenu en 2014. M. Ouellette a toutefois largement devancé sa plus proche rivale, Alice Abou-Khalil, de la CAQ.

Dans Fabre, la députée Monique Sauvé reçoit un nouveau mandat. Elle remporte la victoire avec 1748 voix sur la caquiste Adriana Dudas. Mme Sauvé avait fait son entrée à l'Assemblée nationale lors d'une élection partielle en 2015.