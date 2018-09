Québec solidaire est marxiste, dit Manon Massé

Québec solidaire (QS) ne renie pas les liens entre son programme et le marxisme, a affirmé hier soir Manon Massé, en entrevue à la CBC.

Questionnée sur les étiquettes que certains accolent au programme de sa formation politique, Mme Massé ne les a pas rejetées.

«Je pense que la révolution qu'emmène Québec solidaire, c'est une révolution qui met le changements climatiques et la population au centre de nos priorités», a-t-elle dit. «Si vous appelez ça le socialisme, bien sûr que nous le sommes. Vous appelez ça du marxisme? Oui, ça l'est. La chose la plus importante pour nous c'est d'améliorer la vie des gens.»

Depuis jeudi dernier, Québec solidaire est la cible d'attaques soutenues de la part du chef péquiste Jean-François Lisée, qui voit certains de ses électeurs déserter vers la gauche, selon les sondages. Dans les derniers jours, M. Lisée a notamment reproché à QS sa structure complexe, sa volonté de nationaliser plusieurs entreprises et son projet d'augmenter le contrôle de l'État sur les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI).

«Je pense que M. Lisée tente de faire peur aux gens, mais je répète que notre seul objectif c'est d'améliorer le niveau de vie des gens et de lutte contre les changements climatiques», a-t-elle dit.

Le marxisme est une idéologie qui voit l'histoire comme une perpétuelle lutte entre les classes sociales pour le contrôle du pouvoir économique. Le père de cette idéologie, l'Allemand Karl Marx (1818-1883), prônait une prise de contrôle des moyens de production par la classe ouvrière à travers l'État, afin d'atteindre une société sans classe.