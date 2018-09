Le PQ promet de créer de nouvelles instances pour protéger les enfants

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, annoncera lundi matin à Montréal qu'un gouvernement péquiste créerait un poste de «chargé de mission pour l'enfance».

Le PQ instaurerait également un ministère de la Jeunesse, qui intégrerait l'éducation primaire et secondaire, la famille, ainsi que la protection de la jeunesse.

Une politique nationale de bienveillance envers les enfants serait par ailleurs mise en place.

Après sa matinée à Montréal, M. Lisée se dirigera vers Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Cette ville est située dans la circonscription de Bertrand, un château-fort péquiste que la Coalition avenir Québec (CAQ) aimerait bien conquérir.

Selon les sites de projection électorale, la course s'annonce serrée entre le PQ et la CAQ dans cette circonscription, qui chevauche Lanaudière et les Laurentides.

Le député péquiste Claude Cousineau, qui détenait ce siège depuis près de 20 ans, a tiré sa révérence. L'ancien policier de la Sûreté du Québec, Gilbert Lafrenière, tente de lui succéder.

Pour sa part, la CAQ présente la gestionnaire Nadine Girault.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) mise sur l'ancienne conseillère municipale de Sainte-Adèle, Diane De Passillé, tandis que Québec solidaire présente la criminologue Mylène Jaccoud.