Lisée appelle les progressistes à faire un vote stratégique

«Il ne faut pas se diviser. On va prendre le pouvoir, on va faire la [réforme du mode de scrutin] et ensuite on va pouvoir faire nos débats centre-gauche [contre] gauche-gauche», a dit M. Lisée en conclusion d'un débat qui s'est déroulé dans une salle étouffante de chaleur, où s'étaient entassés des centaines d'électeurs.

La soirée, organisée par un organisme communautaire de Rosemont, rassemblait les candidats des quatre principaux partis, dont Vincent Marissal de Québec solidaire. Selon certains sondages, la course serait serrée entre Jean-François Lisée et lui.

Il y a quelques jours à peine, le chef du Parti québécois accusait son adversaire caquiste, François Legault, de paniquer en appelant au vote stratégique pour déloger les libéraux. «Je ne pensais pas que si tôt dans la campagne il verrait que (...) le tapis est en train de lui glisser sous les pieds», disait-il.

Or, devant ses électeurs, mardi soir, il a changé de ton.

«Ce n'est pas des farces! On est pris dans le système actuel et il faut empêcher la CAQ et les libéraux de prendre le pouvoir», a dit M. Lisée.

Un appel «méprisant», rétorque Marissal

«Je trouve que c'est un peu méprisant pour l'intelligence des électeurs de dire aux gens qu'ils vont gaspiller leur vote. (...) Normalement, ça vient pas mal vers la fin, quand les chefs veulent sauver les meubles», a rapidement rétorqué Vincent Marissal.