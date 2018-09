Couillard corrige Bourdon qui a contredit Barrette

Lors d'un débat sur la santé au micro du 98,5 FM jeudi, Mme Bourdon a répondu qu'elle n'est « pas du tout » d'accord à ce que des chirurgies soient réalisées au privé tout en étant payées par l'État.

«On forme nos professionnels dans le public, et là on leur dit : « allez travailler au privé, vous allez pouvoir choisir vos patients ». Quand on a un système public, c'est pour répondre aux besoins complets des patients. On ne sélectionne pas nos patients », a plaidé Mme Bourdon, à qui Philippe Couillard a promis le poste de ministre de la Santé s'il est réélu. Elle voulait soulever le risque que les cas les plus lourds se retrouvent tous dans les hôpitaux. Elle a ajouté que le système public est « un système équitable », laissant entendre que toute ouverture au privé, même si les soins sont payés par l'État, est inéquitable.

On lui a ensuite rappelé que Gaétan Barrette a mis sur pied des projets pilotes avec des cliniques privées, qui ont obtenu le droit de faire des « chirurgies d'un jour » financées par l'État. Un patient en attente dans le réseau public peut faire le choix d'être opéré dans une clinique. Selon Mme Bourdon, ce sont « de petits exemples » qui sont en train d'être réalisés « dans l'esprit de réduire les listes d'attente ».

En entrevue à La Presse peu de temps avant le déclenchement des élections, Gaétan Barrette affirmait qu' « on a des économies à date qui sont significatives » en envoyant des patients au privé et que la qualité des chirurgies est comparable à celle que l'on retrouve à l'hôpital. Il ouvrait la porte à accorder des volumes d'interventions chirurgicales supplémentaires à des cliniques privées, des opérations qui seraient toujours financées par l'État et pas le patient lui-même. Selon lui, « il y en a plusieurs », des cliniques qui se montrent intéressées, essentiellement dans les régions de Montréal et de Québec.

Lors d'une conférence de presse à Longueuil jeudi, Philippe Couillard a affirmé qu' « il faut continuer ces expériences-là », de projets pilotes. Quand on lui a fait part de la position exprimée par Mme Bourdon, il a répondu : « Ce qu'on doit dire, c'est qu'on ne le fera pas aveuglément. Mais ça me paraît une bonne chose au moins à explorer ».

« Le problème, c'est que les gens qui se prononcent de parts et d'autres sur cette question n'ont pas sous la main les comparatifs. Le bon côté des projets pilotes qui ont été faits, c'est qu'on va pouvoir vraiment comparer les coûts entre les deux options. Et en passant, on ne diminuera pas nos activités dans nos hôpitaux », a-t-il plaidé.

« Pour moi, pour nous, de tout temps, quand c'est payé par le public et qu'il n'y pas de lien avec la capacité de payer des citoyens, ça demeure dans la circonférence du système public de santé. Il faut que ce soit à bon prix et de bonne qualité, ça aussi, c'est important. »