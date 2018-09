Lisée s'attaque au «vol permanent des salariés non syndiqués»

(MATANE) Des travailleurs non syndiqués qui ne se font pas payer leurs heures supplémentaires ou leurs jours fériés perdent chaque année près de 350 millions « dans les poches de patrons délinquants », estime Jean-François Lisée. Il promet des inspections plus régulières pour corriger la situation.

En cette journée de la fête du Travail, lundi, le chef péquiste a annoncé une série de mesures à Matane pour accompagner les travailleurs non syndiqués dans l'atteinte de meilleures conditions d'emploi.

Jean-François Lisée admet qu'il pouvait être « plus difficile à concevoir » que le Parti québécois avait un préjugé favorable envers les travailleurs sous le leadership de Pierre Karl Péladeau, surnommé par la FTQ « le champion des conflits de travail », rapportait Le Journal de Montréal en novembre 2014.

Or, « je peux parler pour moi-même, a dit M. Lisée, et j'ai toujours été proche des mouvements syndicaux et des enjeux des travailleurs. [...] D'autres ont [leur] histoire, moi j'ai la mienne. »

Regroupement des travailleurs autonomes

Les travailleurs autonomes au Québec - qui sont près d'un demi-million, estime le PQ - devraient se regrouper en association afin de négocier collectivement des primes d'assurances, a dit lundi Jean-François Lisée.

« On va les aider à s'organiser en association de travailleurs autonomes pour négocier à la baisse les prix de leur assurance collective et de leur retraite complémentaire. Ce n'est pas au gouvernement de le faire, mais c'est au gouvernement de les accompagner pour qu'ils s'organisent entre eux », a fait valoir le chef péquiste.

Favorable à l'idée de hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure, M. Lisée promet d'implanter cette mesure pendant un premier mandat péquiste.

« On va le faire graduellement jusqu'à la fin du mandat. On aura un comité de surveillance de l'impact [de cette mesure] et on va demander de [faire le suivi] sur les impacts. [...] Au besoin, on aura un fonds de soutien pour permettre cette transition pour [les entreprises] les plus à risque », a dit le chef du PQ.