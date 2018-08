CPE: François Legault promet un retour au tarif unique

(Québec) François Legault s'engage à rétablir un tarif unique pour les centres de la petite enfance (CPE) et les autres garderies subventionnées. Au bout de quatre ans, le fardeau fiscal des jeunes familles serait allégé de 160 millions de dollars par année, annonce-t-il en entrevue à La Presse.

Et un gouvernement caquiste lancerait rapidement des négociations avec les médecins afin, entre autres, de réduire de 80 000 $ par année en moyenne la rémunération des spécialistes.

En outre, il confierait le mandat à la vérificatrice générale Guylaine Leclerc d'évaluer les compétences des sous-ministres et des dirigeants d'organisme afin de l'aider à élaguer les «nominations partisanes» des libéraux.

Pour François Legault, «le portefeuille des familles sera un thème important» de la campagne électorale. «Elles ont besoin d'une marge de manoeuvre», insiste-t-il.

Les libéraux avaient promis en 2014 de ne pas augmenter au-delà de l'inflation le tarif des services de garde subventionnés. Ils n'ont pas respecté cette promesse une fois au pouvoir. Une contribution additionnelle, modulée selon le revenu, est demandée aux parents lors de la production de la déclaration de revenus. Ceux dont le revenu familial est inférieur à 51 000 $ n'ont toutefois pas à la payer. La contribution additionnelle diminue pour le deuxième enfant et n'est pas exigée pour un troisième.

Québec engrange environ 160 millions de dollars par année avec cette mesure. «Le tarif de garderie qui était à 7 $ par jour va maintenant jusqu'à 21 $. On est loin de la promesse qui était de dire pas plus que l'inflation.»

«Il y a eu un choc fiscal, et là, on va s'arranger pour que Philippe Couillard paie le prix le 1er octobre et qu'il ait un choc électoral!»

La «ligne 434» de la déclaration de revenus serait éliminée en quatre ans, sous un gouvernement de la CAQ. Une première réduction de 25% de la contribution additionnelle s'appliquerait pour l'année fiscale 2019. Une autre baisse de même valeur serait apportée 12 mois plus tard, et ainsi de suite.

François Legault promet que le tarif unique - 8,05 $ par jour pour 2018 - serait maintenu et n'augmenterait pas plus que l'inflation par la suite s'il est porté au pouvoir. Par ailleurs, il n'entend pas modifier le crédit d'impôt accordé aux parents dont les enfants fréquentent les garderies non subventionnées. La bonification annoncée par le gouvernement Couillard cette année serait préservée.

Le Parti québécois s'est également engagé à abolir la «taxe famille» du gouvernement Couillard et de revenir à un tarif unique, 8,05 $ par jour. Le coût baisserait à 4 $ pour le deuxième enfant, et ce serait gratuit pour le troisième et les suivants, indiquait Jean-François Lisée en début d'année. De son côté, le premier ministre Philippe Couillard annonçait en juin son intention d'instaurer la gratuité des services de garde - subventionnés ou non - pour les enfants de 4 ans, dans un éventuel deuxième mandat.

Ce n'est pas le seul allègement fiscal que promet François Legault. Il s'est déjà engagé à réduire de 700 millions les taxes scolaires, une baisse qui s'ajoute à celle de 600 millions déjà apportée par les libéraux.

Bataille avec les médecins

Mais où trouver l'argent pour réaliser ces engagements? François Legault veut revoir l'entente conclue entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le gouvernement Couillard. Selon lui, les spécialistes gagnent, en moyenne, 80 000 $ de trop par année. «On la renégocie, cela prendra un an, deux ans... on le précisera durant la campagne», explique-t-il.

Actuellement, les spécialistes québécois gagnent 400 000 $ par année en moyenne, 40 000 $ de plus qu'en Ontario, selon le chef caquiste. «L'entente que j'avais signée comme ministre de la Santé en 2002 indiquait qu'il fallait tenir compte du coût de la vie. Cela voudrait dire que les spécialistes ici devraient gagner 320 000 $. Cela représente 1 milliard par année, récurrent!», lance-t-il.

Pour récupérer cette cagnotte, on peut toujours légiférer, «mais je ne pense pas qu'on va en arriver là, qu'une loi sera nécessaire».

«En mettant la population de notre côté, on pourra négocier avec la FMSQ. Il y a un problème d'équité : tous les autres professionnels de la santé gagnent moins qu'en Ontario.»

Un gouvernement caquiste reverrait également l'entente avec les omnipraticiens. Dans leur cas, ce serait pour modifier le mode de rémunération. Ils seraient payés par patient, en fonction du degré d'autonomie. Cela permettrait de déléguer davantage d'actes aux infirmières.

Avec les économies dégagées, la CAQ améliorerait également l'aide financière aux proches aidants et bonifierait les services dans les CHSLD.

La VG et les nominations

En 2012, François Legault annonçait que le président de la Caisse de dépôt, Michael Sabia, aurait une rencontre «difficile» s'il était élu premier ministre. Le chef caquiste est désormais moins incisif. «Ce que je veux, c'est m'assurer que les présidents de sociétés d'État et les hauts fonctionnaires soient compétents pour occuper ces fonctions.» Il faut aussi «qu'ils soient d'accord avec nos grandes orientations, entre autres favorables au développement économique, d'accord pour réduire le gaspillage». Certains ont été nommés par partisanerie politique, relève M. Legault.

Sa stratégie en vue de séparer le bon grain de l'ivraie est de confier à la Vérificatrice générale (VG) le mandat d'évaluer les curriculums. C'est «pour que ce soit indépendant». On ne peut confier à un individu la gestion de 400 employés alors qu'il n'a aucune expérience en ce domaine, illustre-t-il.

La formation et l'expérience seraient déterminantes, «pas question de sortir des libéraux pour placer des caquistes. J'ai en tête certaines personnes qui sont toujours libérales ou péquistes mais dont je sais qu'elles sont compétentes».

Les postes qui seraient soumis à une évaluation de la VG seraient les sous-ministres, les délégués généraux du Québec à l'étranger, les PDG ou directeurs généraux de «certaines sociétés d'État» et «d'organismes publics d'importance».

Recourir aux services de la VG serait nécessaire seulement pour le tout début du mandat, afin de statuer rapidement sur le sort de dirigeants déjà en poste. C'est qu'un nouveau processus de nomination voulu par la CAQ exige l'adoption d'une loi, ce qui peut prendre quelques mois. Grâce à ce changement législatif, M. Legault soumettrait à une commission parlementaire les personnes qu'il veut nommer aux postes importants, les sous-ministres et les présidents de société d'État. «Les partis de l'opposition pourront poser des questions au candidat. Si la personne n'a pas la compétence, ça aura l'air fou. En bout de ligne, le gouvernement prendra sa décision, mais il y a aurade la transparence», explique François Legault. On ne parle pas de centaines de personnes, mais des «postes clés».

En campagne électorale, le chef caquiste prévoit annoncer une réduction de la taille de la fonction publique, une opération qui s'appuierait uniquement sur l'attrition volontaire, insiste-t-il. Près de 20 000 fonctionnaires prendront leur retraite chaque année, d'ici cinq ans, une «grande opportunité» si on veut abolir des postes par attrition parmi les 220 000 emplois de nature administrative. Il n'y aurait pas de coupe dans les 350 000 employés qui donnent des services à la population.