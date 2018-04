Un voyage scolaire humanitaire tourne au vinaigre

Charlyne Lefrançois fait partie du groupe de l'école Polybel, à Beloeil, qui a sauté dans l'aventure, il y a deux ans, en organisant des activités de financement. Tous les efforts ont été déployés par une quinzaine d'élèves : quillethon, yogathon, vente de papier de toilette, emballage dans les épiceries, fleurs pour Pâques, vente de livres d'occasion. De l'argent devant servir à payer son billet d'avion, l'hébergement, la nourriture, le transport et les excursions, etc.

« Ma fille en a fait des efforts pour amasser l'argent. Au bout de deux ans, elle a réussi à amasser 3050 $. Et comme je voulais la rendre responsable, et que je suis divorcée, j'ai investi 300 $, et un extra de 37,30 $. En guise de remboursement, j'ai reçu un beau chèque de 37,30 $ », s'insurge Julie Bouffard, la mère de Charlyne.

Stupéfaite comme la plupart des autres parents, elle a appelé la direction de l'école publique pour obtenir des explications.

Dans une lettre datée du 27 mars, que La Presse a obtenue, on leur a expliqué qu'aucun « remboursement individuel ne sera effectué pour les campagnes de financement collectives. Ces sommes seront versées à un organisme de la région, soit Arc-en-Ciel ». La direction précise que la décision de verser l'argent à un organisme a été prise dans une perspective d'épouser les valeurs du voyage humanitaire d'altruisme et d'engagement.

« Les montants déjà engagés par l'école n'ont jamais été expliqués aux parents. »

- Julie Bouffard, mère d'une élève

Après avoir tenté d'obtenir une rencontre avec la direction, Mme Bouffard et d'autres parents ont porté plainte auprès de la Commission scolaire des Patriotes, et tenté de faire valoir leurs droits auprès du Protecteur de l'élève. En vain. Par l'entreprise d'une page Facebook créée par les parents, ils ont appris que leurs adolescents ont été convoqués à une rencontre qui doit avoir lieu quelque part la semaine prochaine.

« NOUS REVOYONS NOTRE POSITION »

Jointe par La Presse, la directrice de l'école, Geneviève Richard, a finalement indiqué que son équipe est en train de revoir sa position. « Au moment où l'on se parle, nous travaillons sur une nouvelle lettre. On doit d'abord la faire approuver par le conseil d'établissement, elle devrait être acheminée la semaine prochaine. Je ne peux pas vous parler du contenu, mais nous revoyons notre position. »

Mathieu Laramée est le père d'une élève qui devait prendre part au voyage. Sa fille Ève-Marie avait amassé environ 2000 $. Exaspéré par la tournure des événements, il a consulté son avocat pour faire front commun avec les autres parents afin de récupérer l'argent. Avec ou sans les autres parents, il compte bien faire valoir les droits de sa fille.

« Ève-Marie s'est absentée de son emploi d'étudiante pour participer à certaines activités de financement », explique-t-il.

« À cet âge, avec le bal et son projet d'avoir une auto, on a beau en payer une partie, il reste que ça représente beaucoup d'argent. C'est injuste, et c'est un stress que ma fille n'avait vraiment pas besoin de subir à son âge. »

- Mathieu Laramée, père d'Ève-Marie

« Si au moins on nous avait offert un reçu pour obtenir les crédits d'impôt du don, ajoute Mme Bouffard. Mais là, on dirait qu'on tente de culpabiliser les enfants en leur disant que ce sera de leur faute s'il n'y a plus de voyage humanitaire à cause de leur absence d'altruisme. »

Le phénomène des voyages humanitaires a pris de l'ampleur avec les années dans plusieurs écoles secondaires. À l'école Polybel, la directrice assure que c'est la première fois qu'un voyage est annulé faute de professeurs organisateurs pour prendre la relève.

« On ne parle pas d'un petit voyage de deux jours à New York, illustre-t-elle. Les organisateurs ont une connaissance du milieu, ils ont des liens déjà établis avec l'organisme au Costa Rica. La situation est délicate parce que l'argent amassé a été donné dans un cadre particulier, pour une cause, par le biais d'une épicerie pour une partie. »

DES INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) encadre plusieurs programmes de bourses des gouvernements étrangers, notamment au Viêtnam, en Allemagne, au Cameroun, en Corée du Sud et au Rwanda. Le Ministère fait aussi le pont vers le Programme d'échanges et de séjours linguistiques à l'extérieur du Québec (PESLEQ). Mais les voyages humanitaires, ou dits de coopération internationale, dans les écoles secondaires, sont plutôt des initiatives des établissements.