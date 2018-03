 Cours pour aînés: une commission scolaire «mal à l'aise» devant les conclusions de la VG 

Il y a deux ans, six personnes de 95 ans et plus ont suivi plus de 1000 heures de formation dans le cadre du programme d'intégration sociale. Un de ces élèves aurait même suivi 7600 heures de formation en huit ans.

Qui plus est, en 2015-2016, plus de 60 personnes âgées de 80 ans ou plus avaient suivi 900 heures de formation chacune, « soit plus que le nombre d'heures requis pour être considéré comme un élève à temps plein », note la vérificatrice.

La CSPI explique que ces heures sont réparties sur 48 semaines dans l'année et qu'elles sont le résultat du cumul de diverses formations sur les « habiletés personnelles et sociales » données par ses enseignants dans des résidences pour personnes âgées.

« Ça peut être une formation pour permettre à une personne âgée d'ouvrir un ordinateur, de naviguer minimalement sur internet, d'aller sur Facebook pour suivre les activités de ses petits-enfants. C'est un exemple assez représentatif de formation qu'on pouvait donner », dit le président de la CSPI, Miville Boudreault, tout en admettant qu'on ne passe pas 900 heures à apprendre comment ouvrir un ordinateur.

De fait, chez Insertech, par exemple, où on donne des formations en informatique aux personnes âgées de plus de 50 ans, celles-ci durent au maximum 24 heures, à raison de 4 heures par semaine.

« Après cette formation, les gens sont capables d'envoyer des courriels, d'en recevoir, de mettre des pièces jointes, d'aller chercher des photos, des documents, de remplir des formulaires et de faire de la recherche sur internet », explique François Boulais, responsable des formations des usagers chez Insertech.

Les enseignants de la CSPI donnent quant à eux des formations en blocs de six, neuf ou douze heures par semaine. François Boulais voit mal comment il pourrait donner des formations de plus de deux heures par jour aux personnes plus âgées.