Le nombre d'étudiants à besoins particuliers explose sur les campus

Dans le cadre de leurs études, la liste des écueils que peuvent vivre les étudiants avec ces troubles est longue : difficultés à suivre un horaire à temps plein, un cours de trois heures ou un cours du soir, à faire un examen dans le temps imparti, difficultés à planifier et à s'organiser, à se concentrer, à effectuer un examen à choix multiples, à prendre des notes, à travailler en équipe, à lire et à comprendre avec fluidité...

Ce n'est plus avec les étudiants qui ont des déficiences motrices, visuelles ou auditives que l'on trouve le plus des arrangements, mais bien avec ceux qui ont des handicaps dits « émergents », comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les troubles de santé mentale et les troubles d'apprentissage.

« Avant c'était un, deux étudiants par session. Cette session-ci, j'ai un groupe où je suis rendue à six étudiants sur cinquante. Au début, on accordait souvent plus de temps pour faire les examens. Maintenant, le type de demande varie », dit Julie Martin.

Ce genre de situation n'est pas unique à l'UQAM. Le président du syndicat des professeurs de l'Université Laval rappelle que l'inclusion de tous les étudiants est un « droit fondamental », mais reconnaît que certaines situations peuvent être « difficiles ».

« On entend surtout parler de ces situations en période d'examens. Ça augmente le fardeau de travail pour un professeur qui est dans l'obligation d'écrire un deuxième ou un troisième examen, parce que [la première version] de l'examen peut être distribuée », dit John Kingma.

L'argent investi dans le réseau universitaire n'a pas été à la hauteur de l'augmentation de cette nouvelle clientèle, déplore pour sa part Jean-Marie Lafortune, président de la Fédération québécoise des professeurs et des professeures d'université. « Le signal est un peu ambigu. Il y a volonté d'ouvrir les portes des réseaux collégiaux et universitaires, mais il faut que ce soit en conjonction avec l'attribution de ressources », dit-il.

« Les pressions sont assez fortes de la part des institutions, plusieurs s'enorgueillissent de ne plus être la tour d'ivoire et d'être très accessibles, poursuit Jean-Marie Lafortune. On sait aussi que le mode de financement universitaire fait que plus on accepte d'étudiants et d'étudiantes, plus on augmente notre financement. »

« CHANGEMENT DE PERSPECTIVE »

Devant « l'explosion » du nombre d'étudiants ayant des besoins d'accommodement particuliers, l'UQAM a créé l'an dernier un groupe de travail pour se pencher sur la question. Un « changement de perspective » s'impose, dit la présidente de ce groupe, Monique Brodeur.

« Au fil des ans, on a vu que les services se sont individualisés. Avec l'augmentation des étudiants ayant des besoins particuliers, on n'avait plus les capacités de répondre sur cette base », dit-elle. L'éducation inclusive pour tous serait la réponse à cette surcharge. « Il faut voir ce qu'on peut aménager dans l'université qui va répondre aux besoins de tous les étudiants, dont les étudiants en situation de handicap. On complète au besoin par des accommodements individualisés », explique Monique Brodeur.

D'ici à ce que de nouvelles mesures soient mises en place, Julie Martin est bien consciente d'entrer en terrain miné. Elle a porté un cas précis qu'elle jugeait abusif jusqu'à l'ombudsman de l'UQAM, qui lui a réitéré qu'elle a l'obligation d'accéder aux demandes des étudiants. « S'attaquer à ça, c'est un calvaire, dit-elle. Tout le monde a peur, on ne veut pas dire non à l'étudiant, personne ne dit non. »