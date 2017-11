Six ans après sa fermeture, une école de Villeray revit

Les élèves de l'école Saint-Gérard, fermée depuis près de six ans pour cause de moisissures, emménagent aujourd'hui dans leur école flambant neuve. Mais ils pourraient devoir la partager dès l'an prochain avec des élèves du quartier Ahuntsic.

Après des années à faire la navette entre leur résidence et leur école temporaire, située à l'école secondaire Georges-Vanier, les 430 élèves de l'école primaire du quartier Villeray feront ce matin le chemin à pied vers leur nouvelle école, accompagnés de leurs enseignants.

Membre du comité de suivi des travaux, Marie-Julie Côté a été très critique de la gestion du chantier par la Commission scolaire de Montréal (CSDM), lequel a été ponctué de rebondissements et de retours à la planche à dessin. Après des années d'attente, elle verra ce matin ses trois enfants entrer dans la nouvelle école.

« Je suis vraiment contente : je pense qu'il faut regarder le positif. Mais ç'a été un gros dossier jusqu'à la fin : ils voulaient nous faire déménager à Noël, on s'est battus pour déménager le plus tôt possible. »

DES ÉLÈVES VENUS D'AILLEURS ?

La valse des déménagements d'écoliers ne s'interrompt pas pour autant à la CSDM. Dès la rentrée prochaine, ce sera au tour de ceux de l'école Christ-Roi, dans le quartier Ahuntsic, de quitter leur école le temps qu'elle soit agrandie. Neuf classes et un gymnase doivent être ajoutés. La fin des travaux est prévue pour 2019-2020.

Parmi les scénarios étudiés par la CSDM figure la possibilité de reloger les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années à l'école Saint-Gérard. Une navette serait mise en place pour transporter les 323 élèves.

C'est une perspective qui n'a pas été accueillie avec enthousiasme au conseil d'établissement de l'école Saint-Gérard, où cette information est arrivée avant même la date du déménagement.

« On n'a pas pris possession de l'école, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner et ils nous disent "on va vous mettre du nouveau monde". On peut-tu défaire les boîtes avant ? C'est un peu garroché », dit Annik Suchet, membre du conseil d'établissement et mère d'un garçon qui fréquente l'école.

Elle craint également que, pour les élèves de l'école Christ-Roi, le passage à l'école Saint-Gérard soit bref, même si l'école a de la place supplémentaire pour environ 200 élèves. « D'ici deux ans, ils veulent ajouter de nouveaux élèves du quartier », dit Annik Suchet.

Comme à bien des endroits à Montréal, les écoles primaires du quartier Villeray débordent. Elles affichent toutes un taux d'occupation au-delà de 100 % et il manque environ 20 locaux de classe dans ce seul quartier, peut-on lire dans des documents de la CSDM.

LA LONGUE MARCHE VERS LA RECONSTRUCTION

12 janvier 2012

En raison d'une contamination aux moisissures, les élèves de l'école Saint-Gérard sont relogés d'urgence au collège Ahuntsic.

Mars 2012

Les élèves sont transférés à l'école secondaire Georges-Vanier.

Novembre 2014

L'école Saint-Gérard est démolie.

Avril 2016

La reconstruction de l'école commence avec un budget de 19,3 millions.

14 novembre 2017

La nouvelle école Saint-Gérard, conçue par la firme d'architectes FSA, accueille ses élèves.