Entente de principe conclue avec les employées des CPE

La Presse Canadienne

Une entente de principe est intervenue lundi soir entre le comité de négociation des 11 000 travailleuses des Centres de la petite enfance (CPE), membres de la FSSS-CSN, et le ministère de la Famille et les associations d'employeurs. En conséquence, les deux journées de grève prévues mardi et mercredi sont annulées.