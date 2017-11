Surveillance du midi à l'école: jusqu'à trois fois plus cher selon la région

Une recherche sur les sites internet de plusieurs commissions scolaires lui a confirmé que les sommes demandées par la Commission scolaire du Fer sont plus élevées qu'ailleurs. « J'ai réalisé que ça allait toujours me coûter plus cher. C'est un principe d'équité : mes enfants ne peuvent pas rentrer à la maison pour dîner, on n'a pas le choix », dit-elle.

Autofinancement

Comment expliquer qu'il en coûte 7 $ à Sept-Îles et à Jonquière pour laisser son enfant à l'école le midi, mais que cette même période de dîner soit plafonnée à 2,50 $ à la Commission scolaire Marie-Victorin ? Que le tarif soit de 4,10 $ à la Commission scolaire des Découvreurs, mais de seulement 2 $ dans une école beauceronne ?

À la Commission scolaire de la Jonquière tout comme à la Commission scolaire du Fer, on explique que les services de garde doivent s'autofinancer et qu'ils ne font pas de profits avec les sommes demandées aux parents pour la surveillance du midi.

« On n'a jamais fait de vérifications avec les autres commissions scolaires pour savoir comment elles font le calcul. Le service de garde doit se subventionner. Depuis des années, ce tarif est installé et on sait qu'on peut financer les activités du service de garde sans faire de surplus ni de déficit », dit le directeur général de la CS du Fer, Lucien Maltais.

Les enfants de Marion l'Espérance pourraient prendre l'autobus et aller dîner à la maison, une solution qui permettrait à la famille d'économiser, poursuit-il.

Cette solution est déconnectée de la réalité, réplique Marion l'Espérance. Ni elle ni son conjoint ne peuvent être présents à la maison le midi pour accueillir les enfants. Elle souhaiterait à tout le moins qu'on instaure un tarif pour les dîneurs réguliers, comme cela se fait dans d'autres commissions scolaires.

«Ménage» attendu

À l'Association québécoise de la garde scolaire (AQGS), on précise que contrairement aux services de garde, la surveillance du dîner n'est pas subventionnée par le gouvernement. L'association ne sait toutefois pas combien de ces services de garde font des surplus à la fin de l'année scolaire.

« On sait qu'il y a de grandes disparités entre les services de garde. Il y en a qui ont de la misère à finir l'année et il y en a qui, dans leur planification, ont un peu de surplus qui doivent naturellement être réinvestis dans le service de garde », précise la porte-parole de l'AQGS, Gabrielle Neveu-Duhaime.

En septembre, le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx a mandaté la Fédération des commissions scolaires du Québec et la Fédération des comités de parents du Québec pour « faire le ménage » dans les frais demandés aux parents. Leur rapport devra être remis au gouvernement avant Noël.