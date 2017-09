Accès à l'école: début des consultations sur le projet de loi 144

Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, avait déposé cette pièce législative en juin. Il l'avait qualifiée de «très coercitive», car elle donne entre autres le pouvoir aux représentants du ministère de pénétrer dans les établissements et de les inspecter pour voir si les enfants reçoivent une éducation appropriée.

Le ministre se donne ainsi les moyens de sévir contre les écoles religieuses illégales. Le projet de loi prévoit des amendes en cas de refus de la part de parents d'inscrire leurs enfants dans une école reconnue. La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sera appelée à intervenir si les parents refusent d'obtempérer.

Le gouvernement Couillard souhaite aussi serrer la vis aux parents qui font l'école à la maison, en leur imposant un cadre réglementaire plus strict. En juin, M. Proulx avait déclaré que les 72 commissions scolaires du Québec avaient 72 différentes façons d'encadrer la scolarisation à domicile.

Le projet de loi 144 vise également à garantir le droit à la gratuité scolaire pour les enfants sans papiers. Cela exclut les visiteurs qui sont de passage et n'ont pas l'intention de s'établir dans la province.

La commission de la culture et de l'éducation débutera donc ses travaux à 9h45 mardi matin. Le ministre Proulx fera des remarques préliminaires et sera suivi du président de la Fédération des commissions scolaires, Alain Fortier, et de la présidente de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Jennifer Maccarone.

Selon l'horaire établi, quatre autres groupes présenteront leurs mémoires mardi. Il s'agit de la Fédération des établissements d'enseignement privés, de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, du Collectif éducation sans frontières et de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile.