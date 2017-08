Des retards de construction repoussent la rentrée dans une école

Comme tous les enfants qui fréquenteront l'école primaire des Pionniers, le fils de Pierre-Alexandre Ouellet devait vivre sa première journée d'école hier. Or, il passe deux jours au service de garde parce que sa toute nouvelle école n'est pas terminée.

« On passait devant l'école et on se rendait compte que ce n'était pas fini. [...] On avait de l'inquiétude et on se demandait si l'école allait commencer à temps. On nous a dit que oui. »

Mais voilà que cinq jours avant la rentrée, la Commission scolaire des Affluents a envoyé une lettre aux parents afin de signaler que pour avoir « la certitude que les travaux à être exécutés » seraient terminés, la rentrée était repoussée de deux jours. « Des ouvriers pourraient être présents aux abords de l'école pendant une courte période après la rentrée », précise-t-on également.

Un retard « irresponsable », dit Pierre-Alexandre Ouellet. « Samedi et dimanche, je suis passé devant l'école et il n'y a pas un chat qui travaillait », souligne le père.

GRÈVE ET PLUIE

La Commission scolaire des Affluents affirme que ce retard s'explique notamment par la grève dans la construction qui a retardé certains travaux cet été. « La pluie du printemps a aussi ralenti les travaux de construction du système de géothermie », dit Éric Ladouceur, coordonnateur aux communications de la commission scolaire.

Cette école de 250 places a la particularité d'avoir été réalisée en collaboration avec la Ville de Terrebonne, qui pourra utiliser certaines installations à son compte. « C'est la Ville qui construit le gymnase », dit Éric Ladouceur. Il ne sera pas terminé à temps pour la rentrée. Quant à la cour d'école, elle doit être prête à temps jeudi.

Philippe Champagne, dont deux enfants fréquenteront la nouvelle école cette année, a des doutes. « À moins qu'on ait une définition différente d'une cour d'école, je ne sais pas ce qu'ils vont être capables de construire en deux jours », dit-il.

UNE ÉCOLE ATTENDUE DEPUIS LONGTEMPS

En 2014, Stéphanie Mercier a alerté le conseil municipal de Terrebonne parce que déjà, dit-elle, le manque de place dans les écoles pour les enfants de Lachenaie était flagrant.

« Je trouvais ça aberrant, dit-elle. On achète une maison à côté d'une école et on ne pouvait pas y aller. » Elle soutient que lors d'une rencontre avec la commission scolaire au printemps 2016, la possibilité que l'école ouvre à la rentrée suivante avait été évoquée.

Ses enfants ne fréquenteront pas cette nouvelle école, mais elle déplore la lenteur de la commission scolaire à réagir à la surpopulation dans les écoles. « Je me suis battue pour cette école-là », dit Stéphanie Mercier.