 Investissement en éducation: le milieu syndical invite Québec à passer «de la parole aux gestes» 

À la veille de la rentrée scolaire, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 100 000 professionnels de l'éducation, demande au gouvernement du Québec de tenir ses promesses en matière d'éducation et de réinvestir immédiatement dans le système public pour aider les élèves en difficulté, de plus en plus nombreux.