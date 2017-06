Surpopulation: la CSDM veut se réapproprier des bâtiments loués

« Ça reste très nébuleux pour nous. Laisser 100 élèves en difficulté sans ressources, je ne comprends pas, dit la directrice. On a fait appel au Ministère, on n'a pas vraiment de réponse. »

C'est le cas du Centre d'intégration scolaire, situé dans le quartier Rosemont. L'établissement, organisme à but non lucratif, accueille une centaine d'élèves de 7 à 18 ans en provenance de six commissions scolaires, dont la CSDM.

Jeunesse au Soleil confirme toutefois avoir reçu un appel de la CSDM pour discuter officiellement de la question dans une dizaine de jours.

« On est surpris, dit Ernest Rosa, directeur de la gestion immobilière de l'organisme. On parlait avec la CSDM, ça allait bien. C'est quoi, leur plan de match ? On ne sait pas, on est dans les nuages. »

« UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS »

Le Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, dans Villeray, a appris à la fin de mai qu'il devrait se trouver de nouveaux locaux, après 28 ans passés dans un immeuble de la CSDM. Les organismes qui y sont hébergés pourraient devoir quitter les lieux en janvier 2020. « C'est quand même demain », illustre la directrice du Centre, Émilie Leroy.

« Il y a plus d'enfants dans Villeray et on ne peut pas être contre le fait de leur offrir des espaces d'apprentissage. C'est difficile de s'opposer au fait que ça va redevenir une école primaire. Ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on dirait qu'il y a un problème entre la CSDM et le Ministère, et c'est le communautaire qui en pâtit », dit-elle.

Au Centre Lajeunesse, où passent 220 000 personnes chaque année, l'annonce est venue comme une surprise ce printemps.