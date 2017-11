Des progrès notés et des reproches au gouvernement

Le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau rend publique vendredi sa deuxième série d'observations à l'occasion du deuxième anniversaire du dépôt du rapport de la Commission sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.

Lors de son premier rapport publié il y a un an, le comité a écrit que 15 des 60 recommandations de la Commission avaient été mises en place de façon satisfaisante et 9 de manière partielle. Cette année, ce sont 26 qui sont en marche de manière satisfaisante et 10 de manière partielle.

Le Comité souligne en particulier les améliorations qui ont été apportées au Projet de loi 108 qui crée l'Autorité des marchés publics et répond ainsi à la recommandation phare de la Commission Charbonneau.

Cependant, rien n'a été fait pour protéger les lanceurs d'alerte au niveau municipal. Le Comité écrit qu'il en est de même pour la plupart des mesures devant empêcher l'infiltration du crime organisé, même si le gouvernement s'est engagé publiquement à donner suite à plusieurs des recommandations en ce sens.