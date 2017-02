Le New York Times salue le message de tolérance de Philippe Couillard

«Le Canada n'est pas parfait. Il a lui aussi ses démons, comme l'a dit M. Couillard. Mais la réponse d'une société démocratique doit être de réaffirmer sa confiance [faith] fondamentale dans la liberté, incluant la liberté de pratiquer une religion et des traditions culturelles. Au Québec, les démons ont fait payer un prix terrible [the demons took a terrible toll], mais l'engagement du pays pour favoriser l'inclusion a été, au contraire, renforcé», conclut l'éditorial intitulé «La réponse du Québec à la haine: plus de tolérance».

Les «démons» mentionnés par le quotidien font référence aux propos de Philippe Couillard qui avait affirmé que le Québec faisait face, comme toute société, à des «démons nommés xénophobie, racisme et exclusion».

