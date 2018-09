 Épicerie à 75$: repas frugaux la semaine, frigo vide le week-end 

Puisque le premier ministre Philippe Couillard assure qu'il est possible de nourrir un adulte et deux adolescents avec 75 $ pour une semaine, suscitant de nombreuses critiques, nous avons tenté d'en avoir le coeur net en faisant l'épicerie avec ce budget.

Résultat ? Cette petite famille mangerait très frugalement du lundi au vendredi. Mais son frigo serait complètement vide pour la fin de semaine. Même si nous avons profité des rabais et acheté le strict nécessaire pour cuisiner les repas les plus économiques possible.

« Et pour y arriver, il faut planifier minutieusement et avoir le temps de cuisiner », souligne Catherine Labelle, nutritionniste pour le Dispensaire diététique de Montréal (DDM), qui nous a guidés dans cet exercice. « La planification et la préparation des repas prendront une journée complète, ce qui n'est peut-être pas réaliste pour un chef de famille monoparentale. »

Dans notre panier : un fruit par personne par jour pendant cinq jours - les moins chers -, mais aucun jus ; toute la famille boira du lait et de l'eau. La viande de la semaine : un rôti de boeuf, c'est tout. Les légumes : des carottes et du céleri. Pas de barres tendres pour les lunchs des jeunes, ni de biscuits ou de craquelins pour les collations. Pas même de yogourt ni de beurre. Mais quelques aliments de base pour cuisiner des muffins maison, qui seront le seul luxe.

Pas tout à fait de quoi avoir une alimentation équilibrée, note la nutritionniste. Le DDM, qui aide les femmes enceintes démunies à mieux s'alimenter, calcule d'ailleurs qu'il faut 230 $ par semaine pour nourrir convenablement une famille de quatre personnes.

Voici le récit de nos questionnements alimentaires et budgétaires devant les tablettes du supermarché.

1. 1,19 $ PAR PORTION

Un budget bouffe de 75 $, ça signifie 10,71 $ par jour pour nourrir trois personnes, donc 1,19 $ par personne par repas. Tout un défi ! « Il n'y aura pas beaucoup de viande dans notre panier ! », lance la nutritionniste Catherine Labelle, en scrutant la page couverture et le dos de la circulaire, là où l'on trouve les meilleures aubaines. « Déjà, on peut oublier tous les plats préparés et les aliments transformés, qui sont beaucoup trop chers. Il faut savoir cuisiner pour se nourrir correctement avec un petit budget. Et ce n'est pas toujours possible de faire la tournée des épiceries pour profiter des rabais. »

2. « LA » VIANDE DE LA SEMAINE

Quelle chance : le rôti de boeuf est à 65 % de rabais. Catherine Labelle s'interroge tout de même : le porc haché, habituellement la viande la plus abordable, revient cette semaine plus cher que le rôti, mais occasionne-t-il moins de pertes ? Elle opte finalement pour un rôti de 1,6 kg (10,62 $). « Ça fait un souper, et il en reste pour faire des sandwichs pour deux dîners », souligne-t-elle. Notre budget ne permet pas d'acheter plus de viande. Nos autres sources de protéines sont des lentilles, qui se retrouveront dans une sauce à spaghetti, et deux douzaines d'oeufs, pour faire une quiche, une omelette, des muffins et des sandwichs pour les lunchs pendant trois jours. « Les oeufs sont la source de protéines la moins chère », souligne la nutritionniste.

3. RIZ OU PÂTES ?

Les pâtes sont en promotion à 0,99 $ : on choisit des fusillis plutôt que du riz comme accompagnement pour le rôti de boeuf. Et un paquet de spaghettis pour deux autres repas. Pour la sauce à spaghetti aux lentilles, on a besoin de pâte de tomates, de tomates en dés et de jus de tomate (total : 5,29 $). On y ajoutera des oignons, des carottes et du céleri. Mais il faut déjà avoir à la maison les épices nécessaires pour l'assaisonner. Un sac de 5 livres de carottes (2,50 $) permettra aussi d'en servir avec le rôti de boeuf, avec la quiche et en crudités pour les lunchs ou comme collation, tout comme le céleri (1,49 $).

4. FROMAGE : UN LUXE

On ajoute à notre panier de la farine (4,99 $) et de l'huile (3,79 $), pour préparer la croûte de la quiche et les muffins, qui nécessiteront aussi du sucre (2,50 $). Avec deux adolescents, il faut deux sacs de quatre litres de lait pour que chacun ait droit à deux verres par jour, et pour qu'il en reste pour la quiche et les muffins. On se permet le luxe d'une brique de fromage cheddar (3,99 $), seul autre produit laitier, qui pourra servir pour l'omelette, le spaghetti, les sandwichs, ou comme collation. On n'achète pas de beurre, mais on se permet de la mayonnaise (3,49 $) pour les sandwichs.

5. COMPTER LES TRANCHES DE PAIN

On compte le nombre de tranches dans le sac de pain (2,59 $) : il y en a 25. Mais pour faire trois sandwichs par jour pendant cinq jours, il en faudrait 30. On en aurait aussi besoin pour des rôties au déjeuner, avec le beurre d'arachide (3,19 $). Oups ! On se rend compte à notre retour à la maison qu'on aurait dû acheter deux pains. Pour déjeuner, on s'est aussi permis une boîte de céréales de 550 grammes (3,99 $), qui devrait durer trois matins.

6. NEUF POMMES, SIX BANANES

« J'ai gardé les fruits pour la fin, parce que c'est souvent ce que les gens coupent en premier quand ils ont un budget limité, explique Catherine Labelle. Je voulais savoir combien il nous resterait. » En solde, neuf pommes (une par personne pendant trois jours) coûtent 3 $. Six bananes - le fruit le plus économique - coûtent 1,74 $. Mais il n'en restera pas pour la recette de muffins.

7. PLUS RIEN POUR LE WEEK-END

Facture finale : 78,55 $. On défonce notre budget de 3,55 $. Certaines denrées dureront plus d'une semaine, comme la farine, le sucre, l'huile, le beurre d'arachide et la mayonnaise, dont on peut répartir le coût sur plusieurs semaines. Mais il faudra retourner acheter du pain. Et on risque d'avoir faim entre les repas, qui ne seront pas très variés. « On doit aussi se contenter des fruits et légumes les moins chers, qui procurent peu d'apport en vitamine C », note aussi Catherine Labelle. Et pour la fin de semaine, il faudra se faire inviter chez des amis ou de la famille...

REPAS POUR 5 JOURS AVEC UN BUDGET DE 75 $

DÉJEUNERS :

Rôties au beurre d'arachide

Céréales

Lait

DÎNERS :

Sandwich au rôti de boeuf ou aux oeufs, avec mayonnaise et fromage

Crudités

Eau

SOUPERS :

Rôti de boeuf avec carottes et fusillis

Spaghetti, sauce tomates et lentilles avec fromage râpé (deux fois)

Quiche aux carottes

Omelette au fromage

Lait

COLLATIONS OU DESSERTS :

Muffin

Crudités

Pomme

Banane