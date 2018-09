La classe politique rend hommage à Lise Payette

De passage à Longueuil, Philippe Couillard a salué la contribution de Lise Payette. « Le Québec perd bien sûr, et ça me rappelle ma jeunesse, une animatrice de télévision qui a eu un énorme impact sur la société québécoise, mais surtout une grande figure du mouvement féministe québécois et celle qui fait en sorte que les Québécois, franchement, par rapport aux autres provinces canadiennes, en assurance automobile sont beaucoup mieux nantis. On paie beaucoup moins qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique grâce à la création de la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est un héritage important qu'on salue aujourd'hui », a-t-il affirmé avant son passage devant le conseil général de l'Union des producteurs agricoles.

« Bien sûr », il n'a pas toujours été d'accord avec les positions de Mme Payette. « Mais ça m'est arrivé également d'être en désaccord avec Jacques Parizeau et puis d'aller à ses funérailles et rendre hommage à sa contribution au Québec. Je pense qu'il y a des moments où il faut s'élever au-dessus de ça et se concentrer sur ce que cette personne laisse au Québec. Qu'il y ait eu des oppositions politiques, c'est bien connu », a-t-il dit.

D'autres réactions sur les réseaux sociaux

«Intelligence, aplomb, convictions, Lise Payette a changé nos vies de téléspectateurs, donné des droits aux consommateurs, tracé la voie pour des générations de femmes en quête de liberté et d'égalité. Chapeau Madame.»

- Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

«J'apprends avec tristesse le décès de Lise Payette. Elle aura marqué le Québec. On est plusieurs à s'être couchés tard pour écouter Appelez-moi Lise. Elle fut une grande féministe. Nous saluons sa mémoire et offrons nos condoléances à ses proches.»

- François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

«Toutes mes sympathies vont à la famille immédiate et à la famille politique de Lise Payette. Le Québec perd une figure importante du féminisme, une femme engagée socialement, politiquement et intellectuellement.»

- Hélène David, députée d'Outremont, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine

«Le Québec vient de perdre une femme d'exception, Lise Payette. Une grande Québécoise nous a quittés. Yolande et moi offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches.»

- Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois

«Toute ma sympathie à la belle et grande famille de ceux et celles qui militent encore aujourd'hui pour le mouvement féministe et souverainiste. Merci Madame Payette de vos apports considérables à la société québécoise. Des acquis à jamais que nous garderons.»

- Pierre Karl Péladeau, ex-chef du Parti québécois

«Elle aura dérangé en politique et ailleurs, elle aura marqué le Québec!! Et moi je lui dis: MERCI!»

- Caroline St-Hilaire, ex-mairesse de Longueuil

« Avec le décès de Lise Payette, le Québec perd une figure marquante qui a milité toute sa vie pour l'avancement de la place et du rôle des femmes sur la scène politique. Toutes nos sympathies à sa famille et à ses proches.»

- L'Union des municipalités du Québec

-Avec La Presse canadienne