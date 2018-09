 Intégrité dans la construction: une nouvelle loi entre en vigueur 

Cette loi met en place de nouvelles mesures pour contrer l'infiltration du crime organisé et la concurrence déloyale dans l'industrie de la construction, notamment en donnant plus de pouvoirs à la Régie du bâtiment face à certaines pratiques.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne mardi, Guillaume Houle, porte-parole pour l'Association de la construction, s'est félicité de ces dispositions qui sont de nature à susciter un véritable changement de culture et qui vont contribuer à rétablir la confiance dans l'industrie.

Entre autres, la nouvelle loi ajoute une infraction pénale, avec d'importantes amendes, pour l'utilisation de prête-noms lors d'une demande de licence de construction à la Régie.

Elle prévoit qu'une déclaration de culpabilité pour certaines infractions, qui étaient considérées comme restreignant l'accès aux contrats publics, mènera désormais au refus de délivrance d'une licence par la Régie, voire à suspension de la licence.

Elle introduit la notion de répondant dans la Loi sur le bâtiment, pour décrire la personne qui a demandé une licence pour une société et qui devient responsable de la gestion des activités et des relations entre l'entreprise et la Régie.