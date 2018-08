La maison Monbourquette ferme brutalement ses portes

« On a complètement laissé de côté les personnes endeuillées qui sont actuellement en suivi. Une seule personne va assurer le suivi de la clientèle alors que l'agenda des bénévoles, qui assuraient le service d'écoute, était plein ! s'insurge Mme Bertrand. Je ne peux pas cautionner ce qui se passe en ce moment, au mépris des gens qui n'ont pas de place où aller pour parler de leur peine, car il ne faut pas oublier que les services de la maison étaient gratuits. La madame qui vient de perdre son mari ouvrier et qui n'a même pas d'argent pour lui payer des funérailles, est-ce qu'elle a 100 $ pour aller chez le psychologue ? La réponse, c'est non ! »

Mme Bertrand, qui a démissionné il y a quelques jours des fonctions de porte-parole de la maison, était le visage de la maison Monbourquette depuis dix ans.

Au cours du mois d'août, la fondation Monbourquette a fait un don de 1,2 million à l'Université de Montréal pour créer la chaire d'enseignement et de recherche Jean Monbourquette, sur le soutien social aux endeuillés. « Cette donation est la meilleure façon d'assurer la pérennité de la fondation », a indiqué à cette occasion le président du conseil d'administration, Gérard Veilleux, aux côtés de la fondatrice, Lisette Jean.

Le communiqué émis vendredi par la maison, qui officialise la fermeture « dans quelques semaines », indique que la création de cette chaire constitue la façon de « réorienter » l'organisme. Certains employés de maison se joindront à la nouvelle chaire et la ligne d'écoute sera transférée vers un autre organisme, indique-t-on.