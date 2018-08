 Dorval: un tenancier de bar accusé d'«exploiter» les Inuits 

La police de Montréal, la Ville de Dorval et le réseau de santé des Inuits du Québec se sont opposés en vain à l'ouverture d'un bar à quelque 600 mètres de l'établissement où dorment les habitants du Grand Nord soignés dans la région de Montréal.

La Régie des alcools, des courses et des jeux vient d'autoriser le propriétaire d'un bar situé près de l'ancien centre d'hébergement, près de la station de métro Atwater, à ouvrir un nouveau débit de boisson à un jet de pierre du nouveau Centre Ullivik, inauguré il y a un an et demi à Dorval.

Une page Facebook intitulée «Montreal Inuit Information» a même été mise en place pour faire la promotion du nouveau bar, sous le couvert d'une plateforme générale d'échange pour les résidants du Grand Nord de passage dans la métropole.

Ces faits «peuvent paraître troublants», a admis la Régie des alcools, mais sont insuffisants pour bloquer la demande de permis du Resto Bar Archies, déposée par Achillies Vriniotis.

La quantité importante de drames impliquant l'alcool et des Inuits de passage au Centre Ullivik dans les 10 derniers mois n'a pas fait broncher la Régie : les autorités ont témoigné qu'une utilisatrice était morte écrasée par le camion sous lequel elle s'était couchée, une autre a été heurtée par un train, un adolescent s'est jeté devant un véhicule en mouvement et au moins trois femmes enivrées ont été agressées sexuellement.

«Très clairement, le propriétaire du bar migre près du Centre Ullivik pour suivre nos usagers inuits», a dénoncé en entrevue téléphonique Maggie Putulik, directrice du centre qui compte 143 lits. «Il cible nos patients parce qu'il y a de l'argent à faire avec eux. [...] Il exploite les Inuits.»

Mme Putulik a indiqué qu'elle étudiait la possibilité de contester la décision de la Régie. «Je suis très inquiète pour la sécurité de nos patients, a-t-elle ajouté. Nous sommes très insatisfaits de la décision.»

«On trouvait que ce n'était pas servir cette population-là d'accepter qu'il y ait un établissement qui servait de l'alcool», a indiqué Sébastien Gauthier, porte-parole de la Ville de Dorval, qui avait joint sa voix à celles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et d'Ullivik pour contester la demande de permis.

Joint au téléphone, Achillies Vriniotis n'a pas voulu commenter la situation. Le bar, installé entre les murs de l'Auberge de l'aéroport de Dorval, n'est pas encore ouvert, mais l'affiche a déjà été installée.

«Appréhension d'ordre sociologique»

Les deux régisseurs ont souligné que l'expérience de M. Vriniotis avec la clientèle inuite dans son bar précédent «pourrait probablement être vue comme une assurance qu'il saura agir adéquatement avec les clients issus de cette communauté». Si une agente du SPVM s'est présentée devant la Régie pour s'opposer à la délivrance du nouveau permis au nom de l'organisation, une autre a témoigné que le bar du métro Atwater, le Bar GA, n'était pas problématique.

La Régie a estimé que les autorités n'avaient pas fait la preuve que l'ouverture du Resto Bar Archies entraînerait une augmentation de la consommation d'alcool ou des problèmes liés à cette consommation.

«Un consommateur invétéré de boissons alcooliques trouvera toujours le moyen d'assouvir sa dépendance, a écrit la Régie. La recrudescence et l'aggravation de ces problèmes relèvent [...] de l'appréhension d'ordre sociologique.»

La Régie a souligné qu'un dépanneur vendait déjà de la bière à 500 mètres du centre et qu'un restaurant-bar italien servait de l'alcool à 400 mètres du centre. Ce dernier ferme à 22 h, selon les informations publiques.

Publicité interdite

La Régie a toutefois ordonné à M. Vriniotis de ne faire aucune publicité «visant directement ou indirectement la clientèle inuite».

L'avocate du Centre Ullivik avait produit devant la Régie des captures d'écran montrant que la page Facebook du Resto Bar Archies contenait la mention «All Inuit Welcome».

Des extraits de la page «Montreal Inuit Information» ont aussi été produits en preuve. Celle-ci se présente comme une plateforme d'information concernant «des événements culturels, des concerts et des enjeux importants». «Sur cette page, vous pouvez parler librement de tout problème ou plainte que vous pouvez avoir, contacter des proches ou encore envoyer des suggestions», ajoute l'image d'accueil.

Une grande proportion des publications de la page font la promotion du Resto Bar Archies. Aucun autre établissement ne jouit de publicité sur la page.

Après avoir été pressés de révéler leur identité par des internautes, les créateurs de la page ont expliqué être deux individus qui travaillaient pour Achillies Vriniotis quand le bar du métro Atwater avait une forte proportion de clients inuits.

«Les propriétaires du Bar GA vont ouvrir bientôt un nouveau bar à Dorval», expliquent-ils après avoir dévoilé leur nom. «La mission de ce bar n'est pas de servir abusivement ou de pratiquer des tarifs déraisonnables. Nous aimons notre clientèle inuite et voulons continuer à la servir.»

«Nous n'avons aucun lien [avec le bar Archies]», ont ajouté les administrateurs de la page dans un échange de messages. «La seule connexion [avec le propriétaire du bar] c'est que nous avons travaillé pour lui, et nous le faisons encore.»