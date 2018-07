Montréal aussi avait ses disciples d'Osho

«Cette série, ce n'est vraiment pas notre histoire», déplore Ati Dion, qui a vécu dans la commune de Montréal et qui s'est rendu trois fois au ranch en Oregon.

C'est cet épisode rocambolesque, ponctué d'attentats, d'attaques bioterroristes et de batailles judiciaires, que raconte le documentaire Wild Wild Country, qui fait un tabac sur Netflix depuis son lancement, il y a quelques semaines.

Mais là-bas, dans ce coin perdu, l'arrivée des disciples d'Osho, reconnaissables à leurs vêtements orange, dérange la population locale, scandalisée par certaines de leurs pratiques. Le gourou à longue barbe roulant en Rolls-Royce encourage notamment l'amour libre et les séances de méditation violentes, où des adeptes nus crient et se ruent les uns sur les autres.

Leur modèle, c'était Rajneeshpuram, ville fondée dans un ranch de l'Oregon et devenue le centre de l'organisation, qui a accueilli jusqu'à 7000 habitants.

Ils rêvaient aussi d'établir un village dans les Laurentides ou les Cantons-de-l'Est pour regrouper les disciples, cultiver la terre et s'adonner à la méditation dynamique, telle qu'enseignée par leur maître.

Habitant maintenant les Laurentides, l'homme de 57 ans, thérapeute et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en toxicomanie, se dit toujours disciple d'Osho. Mais il est très réticent à en parler aux médias, craignant d'être associé aux déplorables événements de Rajneeshpuram, pour lesquels plusieurs blâment la secrétaire du maître, Ma Anand Sheela, qui dirigeait la communauté.

Méditation et liberté sexuelle

Loin des dérapages de l'Oregon, la commune montréalaise était beaucoup plus sage et de taille plus modeste, regroupant environ 70 personnes à son apogée, dont une dizaine d'enfants.

Ses membres occupaient quatre ou cinq maisons, notamment dans la rue de la Montagne et sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Outremont, en plus d'exploiter un café-restaurant végétarien et centre de méditation sur l'avenue du Parc, le Grada Rajneesh.

«On avait deux minibus qui faisaient le tour des différents sites, pour conduire les gens au centre de méditation pour la séance du matin, puis à la maison où on avait notre cuisine, quand c'était l'heure des repas», se remémore Ati Dion.

Leur maître, surnommé le «sex guru», prône la liberté sexuelle, que les disciples montréalais mettent en pratique. «Osho enseigne que l'on ne peut pas se réaliser si notre sexualité est réprimée. On était donc encouragés à explorer notre sexualité, source de dynamisme», explique M. Dion.

Les plus jeunes flirtent à gauche et à droite, mais des couples se forment aussi, raconte-t-il.

Malgré tout, on est loin des images de thérapies de groupe ressemblant à des orgies présentées dans le documentaire Wild Wild Country, assure-t-il.

Susan Palmer, chercheuse et chargée de cours à l'Université McGill, spécialisée dans les nouveaux mouvements religieux, peut en témoigner : elle a étudié la commune Grada Rajneesh à l'époque, s'intéressant notamment au rôle des femmes, qui y occupaient une place privilégiée.