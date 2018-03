 Disparition d'Ariel Kouakou: des plongeurs fouillent la rivière 

L'agente Caroline Chèvrefils, du SPVM, précise que les plongeurs s'attarderont au secteur de la rivière situé face au parc des Bateliers. C'est à ce parc situé à l'est du boulevard de l'Acadie qu'une dame a dit avoir parlé au jeune disparu lundi dernier, en après-midi.

Dimanche après-midi, des policiers du groupe tactique d'intervention (GTI) ont effectué des tests dans le secteur pour vérifier la force du courant, la profondeur de la rivière et aussi l'épaisseur de la glace. Les résultats de ces tests ont donc été concluants.

«Nous voulions faire ces vérifications, nous préparer et nous placer de façon stratégique pour ne pas non plus mettre les équipes en danger», a rapporté le porte-parole du SPVM Benoit Boisselle, confirmant que les plongeurs s'y rendront, possiblement en début de semaine.

Lundi matin, le SPVM signale, tout comme la veille, que les policiers ont jusqu'ici reçu plus de 247 informations du public depuis l'annonce de la disparition de l'enfant.

Le poste de commandement mobile du SPVM est encore dans le secteur afin de recueillir des informations de la population. Il est stationné près du centre commercial Les Galeries Normandie, sur la rue de Salaberry.

Les policiers et des citoyens ont fait du porte-à-porte et du ratissage dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville toute la fin de semaine, près de l'endroit où le garçon a été vu pour la dernière fois.