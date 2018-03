 Une pétition pour réclamer la consigne des bouteilles de vin 

Quelque 218 millions de bouteilles de vin et spiritueux sont vendues chaque année et seulement 14 % du verre placé dans les bacs de recyclage est recyclé, dénoncent les instigateurs d'une pétition réclamant une consigne sur les bouteilles de vin et spiritueux. Ladite pétition lancée en décembre dernier est maintenant disponible en ligne sur le site internet de l'Assemblée nationale.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), du Syndicat des Métallos (FTQ) et du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec/FTQ) militent pour que la Société des alcools du Québec (SAQ) « assume ses responsabilités » et collecte les bouteilles usagées.

« Le laisser-faire a duré trop longtemps. Le Québec est une des seules provinces à ne pas avoir de consigne sur les bouteilles de verre. Pourtant, on sait que le système de consigne fonctionne bien : le taux de recyclage et de récupération des bouteilles de bière approche des 100 %. Le gouvernement et tous les partis politiques doivent agir rapidement pour instaurer une consigne », fait valoir Nathalie Arguin, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

Les organisations proposent que la SAQ prenne en charge la collecte des bouteilles usagées et crédite la valeur des bouteilles vides sur la carte fidélité de la SAQ déjà existante (carte Inspire). L'initiative chapeautée par les trois organisations syndicales est une suite de La campagne Verre : la fin du gaspillage, lancée au début du mois de décembre dernier et qui a déjà permis d'amasser environ 10 000 signatures sur le terrain. Elle sera disponible en ligne jusqu'au 9 juin prochain.