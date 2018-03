Fondation 24 h Tremblant: la charité qui coûte cher

La tenue du 24 h Tremblant de ski et de course en décembre est beaucoup plus rentable et a permis de verser des millions de dollars à des organisations de bienfaisance qui tiennent mordicus à ce que l'événement se poursuive, relève M. Rodrigue.

L'ARC, note M. Rodrigue, aurait pu intervenir pour sonner l'alarme à ce sujet, mais ne l'a pas fait. « On a essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs », résume-t-il.

Leurs dons, précise-t-il, servent à couvrir un peu plus de 20 % des dépenses, le reste étant payé par les commandites et les droits d'inscription.

L'ARC précise dans ses lignes directrices qu'un ratio supérieur à 35 % est susceptible de susciter des questions et peut ultimement mener à une évaluation plus approfondie. Un résultat supérieur à 70 %, précise-t-on, suscitera immédiatement « des préoccupations » et devra être justifié pour démontrer que l'organisme de bienfaisance concerné ne s'adonne pas à des « activités de financement inacceptables ».

Selon les calculs effectués par la fondation, 77 cents de chaque dollar de don reçu ont été reversés pour l'édition du 24 h Tremblant de décembre 2016. Pour l'édition de décembre 2015, la somme correspondante était de 78 cents. Elle était plutôt de 67 cents et de 66 cents pour celles de 2013 et 2014.

En utilisant une méthodologie uniforme pour l'ensemble des organismes de bienfaisance, Charity Intelligence a calculé que la moyenne au pays est de 75 cents reversés par dollar de don reçu et varie normalement entre 65 cents et 95 cents.

QU'EST-CE QUE CHARITY INTELLIGENCE ?

Charity Intelligence est un organisme établi à Toronto qui analyse les résultats financiers des organismes de bienfaisance en vue d'aider les Canadiens à « donner intelligemment ». Il diffuse sur son site internet les analyses menées sur plus de 700 organismes de bienfaisance du pays et donne une cote à chacun d'entre eux basée sur différents critères, incluant l'importance de ses dépenses et son niveau de transparence. Les analyses sont produites après obtention des états financiers validés des organismes. En cas de refus de collaboration, les documents sont obtenus par des demandes d'accès à l'information auprès de l'Agence du revenu du Canada, qui chapeaute le secteur.

LE 24 h TREMBLANT EN UN COUP D'OEIL

L'événement philanthropique, très couru, est chapeauté par la Fondation 24 h Tremblant. Il est organisé depuis le début des années 2000 à la station de ski Mont-Tremblant afin de recueillir des fonds pour les enfants malades et défavorisés. Les participants forment des équipes de relais pour courir, marcher ou skier pendant 24 heures et recueillent des dons dans ce contexte. Plus de 3300 athlètes ont participé à la plus récente édition il y a 10 jours, qui a permis de recueillir près de 3,9 millions de dollars de dons. L'événement attire plus de 25 000 personnes chaque année, selon les organisateurs. Près de 2,5 millions de dollars sur la somme de 4,7 millions de dollars recueillie lors de l'édition de 2016, incluant 3,2 millions de dons, ont été distribués à des organisations de bienfaisance désignées. Les trois principaux bénéficiaires sont la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant.

ACCÈS LIMITÉ AUX ÉTATS FINANCIERS

La Fondation 24 h Tremblant ne publie pas en ligne ses états financiers vérifiés. L'un des administrateurs de la fondation, Pierre Rodrigue, a indiqué en entrevue que l'organisation ne diffusait pas publiquement ces documents pour ne pas « donner sa recette » à des groupes qui souhaiteraient s'en inspirer pour organiser un événement similaire. Kate Bahen, de Charity Intelligence, note que la vaste majorité des organismes de bienfaisance d'envergure au pays rendent aujourd'hui leurs états financiers disponibles par l'entremise de leur site internet. Des renseignements financiers partiels sont par ailleurs accessibles par l'entremise du site de l'Agence du revenu du Canada. « Qu'est-ce que ça peut représenter comme effort de mettre le PDF des états financiers en ligne ? », demande-t-elle.