 Une erreur historique dans la frontière Québec-Ontario? 

Ancien professeur d'histoire, candidat malheureux à des élections municipales, provinciales et fédérales durant la dernière décennie, M. Fleury entend tirer profit d'une recherche de longue haleine que mène depuis près de 30 ans Gilbert Dupuis, également propriétaire d'une maison dans cette île d'une superficie de 190 km 2 . Ayant des racines algonquines, M. Dupuis a réussi à rassembler des exemplaires d'une foule de documents historiques - des cartes, des débats à l'Assemblée législative du Québec et du Canada, des résolutions, des rapports d'arpentage - qui tendent à démontrer que le territoire de L'Isle-aux-Allumettes devrait appartenir à l'Ontario.

160 ans plus tôt...

L'argument de M. Dupuis s'appuie sur le travail de l'ingénieur civil Walter Shanly, mandaté par l'Assemblée législative du Canada en 1856 pour arpenter la rivière des Outaouais et la rivière French. Ses travaux de reconnaissance devaient permettre d'abord et avant tout d'évaluer la possibilité d'aménager une ligne de navigation qui relierait Montréal au lac Huron par la rivière des Outaouais. Dans son rapport final, il affirmait que la voie navigable la plus prometteuse devait notamment passer au nord de l'île aux Allumettes, et non pas par le chenal situé au sud de l'île.

«Dans cette portion de la route, les opérations d'arpentage ont été principalement confinées à la partie nord de la rivière. Les résultats confirment la conclusion à laquelle j'en suis arrivé à partir de mes observations personnelles, à savoir que cette partie de la rivière présente les meilleures possibilités pour améliorer la navigation», écrit Walter Shanly dans son rapport publié en 1860.

À cette époque, le Canada était formé du Bas-Canada (Québec) et du Haut-Canada (Ontario), mais les frontières étaient définies de manière imprécise. En 1889, le Parlement fédéral a dû adopter une loi pour établir ces frontières de manière plus détaillée, après la Confédération de 1867. Cette loi sanctionnée le 12 août 1889 faisait alors allusion au levé cartographique de la voie navigable de l'Outaouais qui avait été dressé par Walter Shanly comme étant l'endroit où devait être tracée la frontière entre l'Ontario et le Québec.

Tracé modifié?

Le 3 février 1890, l'Assemblée législative de la province de Québec a adopté une résolution stipulant que «dans l'opinion de cette Chambre, les frontières ouest, nord, et est de la province de Québec sont et doivent être fixées et déterminées comme suit», puis elle faisait allusion aux travaux effectués par Walter Shanly, à savoir que dans le cas de la rivière des Outaouais, la frontière se trouve au «dit milieu du chenal [...] tel qu'indiqué dans une carte de l'exploration du chenal à navires de l'Ottawa, dressée par Walter Shanly, I.C. et approuvée par ordre du Gouverneur en Conseil, en date du 21 juillet 1886».

Mais pour une raison qui demeure floue, la frontière a plutôt été établie à la hauteur du chenal qui passe au sud de l'île aux Alumettes, au lieu du nord, comme l'avait proposé Walter Shanly dans ses travaux. L'explication la plus plausible? Des employés du ministère fédéral des Terres de la Couronne auraient modifié le tracé de la carte soumise par Walter Shanly alors que l'on préparait le projet de loi pour préciser les frontières du Québec et de l'Ontario.