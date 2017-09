 Action Longueuil et Équipe Martin Fontaine font alliance 

Les partis politiques Action Longueuil et Équipe Martin Fontaine ont conclu un pacte d'alliance en vue des élections du 5 novembre prochain, a appris La Presse.

À deux semaines du déclenchement des élections municipales, la candidate à la mairie Sylvie Parent annoncera ce matin que son adversaire Martin Fontaine se joint à son équipe. Mme Parent demeure candidate à la mairie alors que M. Fontaine se présentera comme conseiller municipal.

Ce dernier, un notaire bien connu des milieux d'affaires de la Rive-Sud, notamment dans l'industrie du cinéma, avait annoncé ses intentions de briguer la mairie en mai dernier. Son parti Équipe Martin Fontaine est officiellement reconnu par le Directeur général des élections depuis le 16 août dernier.

Les pourparlers, qui ont démarré il y a environ deux semaines, ont permis le rapprochement des deux adversaires et d'éviter ainsi la division du vote, a indiqué une source bien au fait du dossier. De plus, en intégrant M. Fontaine, Action Longueuil bénéficiera de sa crédibilité dans les dossiers économiques, a ajouté cette même personne.

Avec cette alliance, les électeurs de Longueuil auront le choix entre trois candidates à la mairie de Longueuil, à moins d'un autre changement dans les prochaines semaines: Sylvie Parent, d'Action Longueuil, Josée Latendresse, de Longueuil Citoyen, et Sadia Groguhé, d'Option Longueuil.

Mme Parent est actuellement conseillère municipale dans l'équipe de la mairesse sortante, Caroline St-Hilaire. Elle apparaît comme sa dauphine. Elle a remporté la course à la direction du parti, qui a divisé les militants, le printemps dernier.

Longueuil citoyen

C'est au terme de cette course aux allures de guerre fratricide que la conseillère municipale Josée Latendresse, adversaire de Mme Parent, a décidé de quitter Action Longueuil et de créer son propre parti, Longueuil Citoyen. La majorité des conseillers municipaux l'ont suivie; l'administration St-Hilaire est ainsi devenue minoritaire au conseil municipal.

Il y a deux semaines, Mme Latendresse a continué de faire le plein d'élus municipaux. L'indépendant Jacques Lemire, qui représente le district de Laflèche depuis 1996, s'est joint à Longueuil Citoyen. Neuf des quinze conseillers municipaux sont maintenant aux côtés de Josée Latendresse.

Une de ces élues, la conseillère municipale Nathalie Boisclair, fera face à Martin Fondaine dans le district de Vieux-Saint-Hubert-La Savane. Le conjoint de Mme Boisclair, le directeur général du Bloc québécois Stevens Héroux, agit comme organisateur pour Longueuil Citoyen.

Option Longueuil

Chacun des partis en lice prépare le terrain, les équipes ayant sillonné des rues, rencontré des électeurs durant les activités estivales et pris quelques engagements. Du côté d'Option Longueuil, qui est la transformation du parti Option Greenfield Park dirigé par le conseiller municipal Robert Myles, la candidate Sadia Groguhé a promis, si elle est élue, de présenter un budget «participatif», c'est-à-dire de permettre aux citoyens de se prononcer sur le budget avant qu'il ne soit soumis au conseil municipal.

De plus, Mme Groguhé s'est engagée à verser une partie de ses émoluments (25 000 $) pour soutenir la persévérance scolaire. Une fondation serait mise sur pied et proposerait de travailler en partenariat avec la commission scolaire Marie-Victorin.