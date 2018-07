Ramzy Kassouf, Senneville

Les Québécois éliront un nouveau gouvernement le 1er octobre prochain. D'ici là, La Presse a voulu sonder l'état d'esprit des électeurs. Nos journalistes et nos photographes ont été à leur rencontre dans 100 villes différentes dans toutes les régions du Québec. Découvrez ce que les électeurs ont à dire.

J'achèterais des terres agricoles et je les conserverais dans une entité qui va assurer le maintien de leur statut. Je les louerais à de jeunes agriculteurs.

Moi, je suis québécois d'origine libanaise. Pour moi, être québécois, c'est participer à la vie culturelle de ma région, m'impliquer, être un citoyen proactif qui produit et qui donne, au lieu de prendre tout le temps.

J'aimerais faire partie d'un groupe qui vient d'être lancé pour soutenir les jeunes qui veulent devenir fermiers. La ville de Laval compte 30 % de sa surface qui sont des terres agricoles, et la Ville veut que les jeunes agriculteurs y travaillent. C'est un projet qui pourrait être repris par le gouvernement du Québec.

Je trouve que le Québec est déjà un modèle exemplaire si on se compare à d'autres pays du monde, mais il y a toujours de la place pour faire des changements positifs. Je dirais qu'il faut avoir de la tolérance envers les immigrants, ou les autres cultures dans la société. On peut avoir l'unité du peuple dans la diversité des gens qui le composent.

Je demanderais aux municipalités d'acquérir de l'espace dans leur centre-ville pour en faire des places publiques pour les marchés hebdomadaires. Les producteurs des régions environnantes pourraient y rencontrer les citoyens, comme ça se fait à Sainte-Anne-de-Bellevue, où l'on trouve un marché public exceptionnel. Ça tisserait des liens plus forts encore dans la communauté.

Ce serait à Frelighsburg, près de la frontière américaine, en Montérégie, à cause de la beauté de ses paysages et de sa terre agricole. Ça m'a vraiment impressionné. C'est à peu près à une heure de Montréal, donc c'est idéal.

Si vous pouviez et vouliez vivre dans une autre ville du Québec, laquelle serait-ce, et pourquoi ?

De voir qu'on continue à perdre la verdure qu'il nous reste dans l'île de Montréal. Il reste seulement de 5 à 6 % du territoire d'espaces verts à Montréal. On doit s'assurer que tout ce qu'il reste d'espaces verts dans l'île soit protégé.

De voir le goût qu'ont les gens de manger local. C'est un phénomène international très encourageant, et on le voit aussi au Québec. Voir le visage des enfants lorsqu'ils viennent à la ferme, c'est une source de grand, grand bonheur.

Faire pousser mes légumes pour nourrir ma communauté. Je veux faire le pont entre la communauté et les légumes que l'on fait pousser ici, à Montréal.

