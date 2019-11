La Suite 10 de l’Hôtel 10, à Montréal, met à l’honneur les sportifs d’ici et d’ailleurs, et peut accueillir de 20 à 40 personnes.

L’Hôtel 10, situé à l’angle de la rue Sherbrooke et du boulevard Saint-Laurent, à Montréal, offre une nouvelle suite thématique pouvant accueillir de 20 à 40 personnes, la Suite 10, qui met à l’honneur les sportifs d’ici et d’ailleurs.

Marie-France-Lou Lemay

La Presse

Sur les murs, on peut admirer 13 peintures sur lesquelles on peut reconnaître, entre autres, Jacques et Gilles Villeneuve, Guy Lafleur, la gymnaste Nadia Comăneci, le voltigeur André Dawson et le joueur de soccer Diego Maradona.

L’établissement souhaite ainsi mettre en valeur l’histoire à travers l’art. L’artiste et créateur multidisciplinaire Adlan Kaezar signe les œuvres. MU Architecture a conceptualisé le lieu, construit par Rempart Construction.