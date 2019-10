Quatre stations de ski des Cantons-de-l’Est, soit Sutton, Bromont, Owl’s Head et Orford, se sont associées pour offrir un nouveau forfait aux skieurs. Son nom : L’Est Go.

Stéphanie Morin

La Presse

Cette carte, vendue par Tourisme Cantons-de-l’Est, permet d’acheter à l’avance jusqu’à huit billets à prix réduit, échangeables en tout temps dans l’une ou l’autre des quatre stations.

Plus on achète de billets, plus le rabais est important… Et plus on achète tôt, plus on économise.

Pour deux billets de remontée pour adulte achetés avant le 10 décembre, le prix unitaire sera de 55 $.

Pour huit billets, le prix chute à 49 $ l’unité. L’offre s’étend aussi aux billets pour enfant, étudiant ou aîné.

Consultez la page de L’Est Go : https://www.cantonsdelest.com/lestgo