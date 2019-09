Le nombre de festivals consacrés à la bière a explosé au cours des dernières années au Québec, ce qui est tout naturel à la lumière de la multiplication des microbrasseries. Mais c’est particulièrement le cas pour les mois de septembre et octobre, une période de l’année qui rime avec bière depuis l’avènement de l’Oktoberfest original, il y a plus de 200 ans à Munich. D’ailleurs, quelques festivals d’ici ne se gênent pas pour reprendre l’expression à leur compte. Tour d’horizon.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Festival Bières et Saveurs de Chambly

Jusqu’au 2 septembre

À tout seigneur tout honneur, le plus ancien et plus important festival brassicole au Québec a lancé vendredi sa 18e édition avec pas moins de 69 microbrasseries, 17 cidreries et vignobles québécois ainsi que 24 restaurateurs et producteurs d’aliments du terroir. Le festival s’est aussi bonifié au fil des années d’une riche programmation musicale ; cette année, on pourra notamment voir les spectacles de Galaxie dimanche et Bleu Jeans Bleu lundi. Sans compter un espace ludique animé par le Pub Randolph, un autre consacré aux familles ainsi qu’un impressionnant choix d’ateliers et conférences ouverts au public. Près de 60 000 festivaliers sont attendus à l’ombre du fort Chambly pendant tout le week-end.

Oktoberfest de Repentigny

Du 6 au 8 septembre

PHOTO FOURNIE PAR L’OKTOBERFEST DE REPENTIGNY L’Oktoberfest de Repentigny en sera cette année à sa 14e présentation.

Un autre événement brassicole majeur, l’Oktoberfest de Repentigny, revient pour la 14e année dans le parc de l’Île-Lebel. Les amateurs de bière pourront y déguster pas moins de 400 bières provenant d’une quarantaine de microbrasseries d’un peu partout au Québec, dont une dizaine qui en seront à leur première visite à Repentigny. Activités familiales, ateliers de brassage, jeux d’adresse et activités ludiques sont aussi au programme, de même que plusieurs spectacles – Alaclair Ensemble et le Québec Redneck Bluegrass Project sont les têtes d’affiche.

Bière Fest, Rivière-du-Loup

Du 12 au 14 septembre

Événement frère du Bière Fest de Rimouski, qui a eu lieu un peu plus tôt cet été, le festival de Rivière-du-Loup revient pour la sixième année dans le parc Blais. Une dizaine de microbrasseries feront déguster leurs produits, ce sera notamment l’occasion de découvrir les bières de brasseries locales comme Le Caveau des Trois-Pistoles, et Les Brasseurs du P’tit Sault, d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. Côté produits du terroir, notons la présence de Pat BBQ, de L’Isle-Verte, qui a vu ses sauces et ses épices primées au plus récent concours American Royal, à Kansas City.

Festival de bière Grande Coulée, Mont Orford

Du 13 au 15 septembre

Le festival Grande Coulée revient pour la quatrième année au pied des pentes du mont Orford avec une programmation plutôt relevée, autant du côté des exposants que des artistes qu’on pourra voir en spectacle – Valaire, The Lost Fingers et Bleu Jeans Bleu, entre autres. Une vingtaine de microbrasseries parmi les plus en vue au Québec seront sur place. Les festivaliers pourront ainsi monter dans les télécabines panoramiques en dégustant les produits de Dieu du Ciel !, Pit Caribou, Dunham, Boréale ou Oshlag.

Festival Beauce-Brasse, Saint-Georges

Les 20 et 21 septembre

Autre événement qui a vu le jour en 2016, le Festival Beauce-Brasse regroupe cette année plus de 25 exposants brassicoles, alimentaires et de produits du terroir. On y fait une belle place aux microbrasseries de la Beauce et de la région de Québec, notamment avec La Société, Frampton Brasse, La Barberie, Inox, La Souche et la Brasserie Générale. Au total, ce sont plus de 200 produits qui seront offerts en dégustation.

Oktoberfest Gaspésien, Percé

Les 20 et 21 septembre

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’OKTOBERFEST GASPÉSIEN L’Oktoberfest gaspésien, les 20 et 21 septembre 2019

On souligne l’arrivée de l’automne et la fin de la saison touristique à Percé avec le troisième Oktoberfest gaspésien, qui accueille cette année une quinzaine d’exposants dans cette terre fertile en microbrasseries d’exception. Toutes les brasseries de l’est de la province seront sur place, y compris la réputée et très exclusive Auval, en plus d’un invité de marque, la Brasserie du Bas-Canada, qui se déplacera de Gatineau pour l’occasion. Les amateurs pourront aussi goûter aux produits des distilleries locales O’Dwyer et Société secrète, bien en vue au sein de la nouvelle vague d’artisans québécois d’alcools fins.

Oktobierfest de Sainte-Adèle

Du 4 au 6 octobre

Déjà la 11e édition pour l’Oktorbierfest de Sainte-Adèle, qui fait une belle place aux microbrasseurs et aux pubs brassicoles des Laurentides et de l’Abitibi. En tout, c’est une vingtaine de brasseries artisanales qui feront déguster leurs produits aux amateurs, sans compter les nombreux producteurs d’aliments du terroir ainsi qu’une dizaine de camions de cuisine de rue. L’événement se veut aussi festif, notamment avec la présence d’Évade-toi Saint-Jérôme, qui organisera un jeu d’évasion sur place, un concours d’hommes forts, des manèges et un stand de lancer de hache.

