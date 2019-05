Le Saint-Laurent d'île en île: rencontres au fil de l'eau

Le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le photojournaliste Olivier PontBriand ont créé et réalisé le livre Le Saint-Laurent d'île en île - Rencontres et paysages.

Sophie Ouimet

Vingt-deux îles, trois étés, un fleuve. Entre 2016 et 2018, le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le photographe Olivier PontBriand ont parcouru le Saint-Laurent à la rencontre de ses îles et des gens qui les peuplent. Après sa parution dans La Presse, cette série vient de se métamorphoser en livre, un ouvrage qui regroupe l'ensemble de leur travail en mots et en images.

« J'ai toujours eu un intérêt pour les îles, pour les communautés qui vivent près de l'eau, lance d'emblée le journaliste Philippe Teisceira-Lessard. On trouvait que ça faisait une série d'été intéressante d'aller voir des gens qui reçoivent peu de visite parce qu'ils sont isolés, et de raconter des histoires sur des coins du Québec qui sont moins connus. » « On », c'est lui et son complice, le photojournaliste Olivier PontBriand. Ils ont tout fait en tandem, de l'idéation à la réalisation du projet, jusqu'au livre qui vient d'atterrir en librairie. « Dès le début, on se disait que ça ferait un bon livre », raconte Philippe Teisceira-Lessard. Mais encore fallait-il visiter assez d'îles - et d'insulaires ! - pour les rassembler dans un recueil. Trois étés durant, donc, ils ont quadrillé le fleuve Saint-Laurent à la recherche d'îles intéressantes, mais surtout des histoires qui s'y rattachent. Car même si ces lieux sont souvent prisés des touristes, on est ici bien loin du guide de voyage, tient à préciser l'auteur.

« Notre objectif, c'est de raconter des histoires. Il n'y a pas de conseils à savoir quel hôtel vaut mieux que l'autre, ou comment s'y rendre. Si, après, les gens veulent aller voir par eux-mêmes, alors tant mieux. » Certains lieux sont faciles d'accès, alors que d'autres le sont difficilement, ou même pas du tout. Notons, par exemple, l'île Brion, au large des Îles-de-la-Madeleine (qui ne compte aucun habitant humain, mais plus de 5000 phoques), ou encore une île « artificielle », le pilier du haut-fond Prince. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un immense pilier de béton ancré à l'intersection du fleuve et de la rivière Saguenay, surmonté d'un phare rouge et blanc, pour avertir les bateaux de la présence du haut-fond qui se trouve en dessous. On y accède au moyen d'un hélicoptère, qui se pose sur la plateforme. Le livre est donc l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur des lieux qui sont inaccessibles au commun des mortels, souligne Philippe Teisceira-Lessard. « C'était aussi un autre de nos objectifs, de pouvoir aller jeter un coup d'oeil sur des endroits que les gens ne peuvent pas visiter par eux-mêmes. » Un avenir incertain

