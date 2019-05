Des événements pour rouler à vélo en groupe

Marie Tison

La Presse La Presse Suivre @marietison Il n'y a pas que le Tour de l'île de Montréal. Plusieurs localités du Québec organisent de grandes randonnées populaires à vélo. C'est l'occasion de visiter des coins qu'on connaît moins, ou de retourner dans des régions qu'on affectionne, en participant à des événements festifs.

Grand défi de Granby Granby veut promouvoir les saines habitudes de vie avec son événement annuel. Le Grand Défi vise les cyclistes débutants (avec un mini-circuit de 2,5 km) et les plus aguerris. Les participants au circuit de 45 km doivent être en mesure de rouler à une vitesse moyenne de 20 km/h. 26 mai Trois circuits de 2,5, 15 et 45 km 900 participants http://granddefidegranby.com/ Le Tour de l'île de Montréal

Agrandir Le Tour de l'île de Montréal PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

C'est le classique des classiques. Cette année, le trajet visite Lachine, LaSalle et Verdun. Il permettra notamment d'admirer les sculptures du parc René-Lévesque et de longer le fleuve Saint-Laurent. Comme chaque année, il faudra affronter la côte Berri pour parvenir au point d'arrivée. 2 juin Quatre circuits de 25 à 100 km 25 000 participants http://velo.qc.ca/fr/govelo/tour-de-ile-de-montreal Grand tour du lac Mégantic

Agrandir Grand Tour du lac Mégantic PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

La beauté de la région du lac Mégantic est à l'honneur dans cet événement qui en est déjà à sa 28e édition. Les participants au circuit de 53 km pourront effectuer tout le tour du lac alors que les familles et les cyclistes moins en forme pourront prendre une navette pour retourner au point de départ. 2 juin Deux circuits de 33 et 53 km 700 participants https://gtlacmegantic.com/ Circuit cycliste du lac Champlain

Agrandir Circuit cycliste du lac Champlain PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

Le lac Champlain et les paysages bucoliques de la Montérégie sont à l'honneur avec ces événements. Selon le circuit choisi, on peut visiter les villages de Philipsburg, Saint-Armand ou Henryville. Tous les circuits partent de Venise-en-Québec. 8 juin Quatre circuits de 25 à 110 km 1000 participants http://cclacc.ca/ Défi vélo de la Marine à Gatineau

Agrandir Défi vélo de la Marine à Gatineau PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

L'événement cycliste, organisé au profit de la Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne, relie le Québec et l'Ontario. Les participants pourront ainsi admirer en chemin le Musée canadien de l'histoire à Gatineau et la Galerie nationale et le parlement à Ottawa. 8 juin Deux circuits de 10 et 40 km 1000 participants http://defivelomarine.ca/ Vélo fête de Saint-Eustache

Agrandir PHOTO GETTY IMAGES

Les petites familles et les cyclistes aux mollets d'acier trouveront un circuit à leur mesure. Si les petits circuits familiaux explorent essentiellement Saint-Eustache, les circuits intermédiaires et longs permettent de parcourir les régions rurales jusqu'à Mirabel. 9 juin Six circuits de 1,5 à 109 km 1000 participants https://www.saint-eustache.ca/citoyens-sport-et-plein-air/evenements-annuels#1 La Virée du maire de Trois-Rivières

Agrandir La Virée du maire de Trois-Rivières PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

L'événement de la Virée du maire comprend des épreuves de course à pied et de marche, mais le circuit de vélo n'est pas une course et n'est pas chronométré. Il s'agit d'une promenade familiale qui se fait à une vitesse moyenne très raisonnable de 10 à 13 km/h. 9 juin Circuit de 30 km 600 participants http://www.v3r.net/activites-et-loisirs/viree-du-maire Challenges île d'Orléans

Agrandir PHOTO GETTY IMAGES

L'événement dure toute la fin de semaine et comprend des courses à pied et des duathlons. Toutefois, les cyclistes moins compétitifs peuvent participer à des randonnées en peloton le dimanche, qui leur permettront de faire le tour de l'île en tout ou en partie. 23 juin Trois circuits de 38, 55 et 67 km 800 participants https://www.challengesileorleans.com/ Tour cycliste du lac Aylmer

Agrandir Tour cycliste du lac Aylmer PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

C'est l'occasion de visiter un joli coin de la région Chaudière-Appalaches. Le circuit fait tout le tour du lac Aylmer et traverse les villages de Disraeli et Weedon. Le départ et l'arrivée se font au village de Beaulac-Garthby. Les participants peuvent effectuer un deuxième tour chronométré. 3 août Circuit de 42 km 400 participants http://www.tourcyclistedulacaylmer.com/ Laval à vélo

Agrandir Laval regorge de pistes cyclables. PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE