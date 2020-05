(Ottawa) Le gouvernement fédéral investira plusieurs millions de dollars pour convaincre les Canadiens de prendre des vacances au pays afin d’aider le secteur touristique à surmonter la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Ainsi, Destination Canada, l’organisme national de marketing touristique, investira 30 millions auprès des organismes de marketing provinciaux et territoriaux pour soutenir la reprise au sein des collectivités. Cette somme était initialement destinée à attirer des visiteurs étrangers au Canada.

Le financement servira plutôt à aider les provinces et les territoires à encourager les Canadiens à découvrir leur « coin de pays », car les frontières internationales restent en grande partie fermées en raison de la COVID-19.

« Ce secteur apporte une importante contribution à l’économie et est source de bon nombre d’emplois. C’est aussi l’un des plus touchés par la pandémie, a indiqué la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, par voie de communiqué. Nous travaillons de concert avec les représentants du secteur afin d’atténuer les répercussions de la COVID-19 et avec les entreprises touristiques afin d’assurer leur reprise en force lors de la réouverture de l’économie. »

Le gouvernement réserve également environ 40 millions afin que les agences de tourisme du sud et du nord de l’Ontario ainsi que de l’ouest du Canada puissent adapter leurs activités à la pandémie.

Certains chefs de file du secteur touristique ont demandé à tous les ordres de gouvernement de clarifier et de coordonner leurs règlements concernant les déplacements avant la saison estivale.

Le secteur du tourisme emploie environ un Canadien sur 11. Selon un rapport publié le mois dernier, il pourrait perdre jusqu’à 47 milliards cette année en raison de la pandémie.