Deux destinations canadiennes ont été choisies dans la longue liste des 52 destinations à voir cette année, publiée par le New York Times. Lesquelles ?

La Presse

Réponse : Churchill, au Manitoba et l’île de Haida Gwaii en Colombie-Britannique. Le choix de Churchill s’explique en partie par le rétablissement de la liaison ferroviaire entre Winnipeg et Churchill, qui permettra aux touristes souhaitant limiter leurs déplacements en avion de participer la conscience plus tranquille à un safari d’observation des ours polaires.

Quant à l’île de Haida Gwaii, un archipel isolé au large des côtes de la Colombie-Britannique, on peut y admirer des pygargues à tête blanche, se balader dans les sentiers de randonnée et découvrir des sites autochtones.

> Consultez l’article du New York Times : https://www.nytimes.com/interactive/2020/travel/places-to-visit.html