On skie déjà dans les Rocheuses canadiennes. Deux tempêtes automnales consécutives en octobre ont permis à certaines stations d’amorcer leur saison avant même l’Halloween ! La station Nakiska, à 100 km de Calgary, a en effet accueilli ses premiers skieurs et planchistes le 26 octobre, lançant ainsi la saison de glisse au Canada. Nakiska, qui a démarré ses activités il y a 31 ans, n’avait jamais ouvert si tôt. Cela donne le ton à une saison qui s’annonce bonne pour ceux qui auront la chance d’aller glisser dans les Rocheuses.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Mount Norquay et Lake Louise

PHOTO YANNICK FLEURY, ARCHIVES LA PRESSE La station de Mount Norquay est déjà ouverte.

Un peu plus loin, les stations de Mount Norquay et de Lake Louise sont aussi ouvertes, tout comme l’autre station de Ski Big 3, Sunshine Village, qui doit accueillir ses premiers skieurs samedi.

Il est d’ailleurs possible cette année de profiter d’un tout nouveau forfait qui permet de skier dans les trois stations en plus de passer deux nuitées dans chacun des deux hôtels Fairmont de Banff, la Château Lake Louise et le Banff Springs.

Le transport aller-retour de l’aéroport de Calgary et entre les deux hôtels et l’aéroport de Calgary est compris dans le forfait.

Consultez le site de Ski Big 3 (en anglais) : https://www.skibig3.com/blog/castle-hop-canadian-rockies-banff/

Taynton Bowl

PHOTO FOURNIE PAR PANORAMA RESORT Taynton Bowl est une vaste zone réservée aux experts.

En passant du côté de la Colombie-Britannique, Panorama poursuit l’expansion de Taynton Bowl, vaste zone réservée aux experts qui permet à la station de s’affranchir encore davantage de sa réputation de station de ski familiale — bref, tout le monde peut y trouver son compte.

On se rend aux nouvelles pistes en chenillette de 12 places — l’aller simple à bord de Monster X coûte 15 $.

Consultez le site de Panorama (en anglais) : https://www.panoramaresort.com/

RED Mountain Resort

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Située tout près de la frontière américaine, RED Mountain Resort augmente cette année son domaine skiable.

Située tout près de la frontière américaine, RED Mountain Resort augmente cette année son domaine skiable à près de 1560 hectares, ce qui en fait l’une des 10 plus grandes stations de ski en Amérique du Nord.

C’est l’addition d’un télésiège triple dans le secteur Topping Creek qui permet d’ajouter 121 hectares que l’on pourra dévaler sur sept nouvelles pistes intermédiaires de même qu’une vaste zone de sous-bois.

Le nouveau secteur offrira à lui seul plus de 300 mètres de dénivelé.

Consultez le site de RED Mountain Resort (en anglais) : https://www.redresort.com/news/19-20-topping-chair-expansion/

Revelstoke

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT La populaire station de Revelstoke investit pour l’avenir avec un nouveau télésiège quadruple.

La populaire station de Revelstoke investit pour l’avenir avec un nouveau télésiège quadruple qui permettra l’accès à six pistes faciles et intermédiaires en haute montagne.

Parallèlement, la télécabine Revelation et le télésiège Stoke pourront fonctionner à plein rendement — on ajoute cette année 22 cabines et 21 chaises.

Le télésiège Ripper pourra quant à lui faire monter 22 % plus de skieurs grâce à l’ajout de 20 chaises.

Consultez le site de Revelstoke (en anglais) : https://www.revelstokemountainresort.com/

Sun Peaks Resort

PHOTO TIRÉE DE L’INTERNET Sun Peaks Resort est le deuxième domaine skiable au Canada pour la superficie.

Sun Peaks Resort, deuxième domaine skiable au Canada pour la superficie, avait prévu la mise en service d’un nouveau télésiège qui promettait de mener 20 % plus de skieurs au sommet du mont Tod.

Toutefois, les travaux ont enregistré certains retards, si bien que le télésiège Crystal ne sera mis en service que pour la saison 2020-2021.

Une fois achevé, le télésiège quadruple se rendra à une plus haute altitude, ce qui permettra un plus large accès aux pistes.

La station a aussi investi dans l’achat de nouveaux équipements pour assurer l’entretien des pistes.

Consultez le site de Sun Peaks Resort (en anglais) : https://www.sunpeaksresort.com/explore/sun-peaks-in-winter

Whistler Blackcomb

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’incontournable Whistler Blackcomb

Enfin, l’incontournable Whistler Blackcomb ajoute à son offre d’activités d’après-ski en proposant pour la première fois une version hivernale du parcours Vallea Lumina, créé par l’entreprise montréalaise Moment Factory.

Le parcours nocturne multimédia immersif de 1,4 km entraîne les visiteurs dans un voyage à travers la forêt des montagnes Cougar et Rainbow.

À l’aide de projections vidéo, de lumière, de son et d’effets spéciaux, les visiteurs recueillent les indices laissés par deux randonneurs jusqu’à une vallée secrète.

Consultez le site de Whistler Blackcomb (en anglais) : https://tagwhistler.com/vallea-lumina-winter/